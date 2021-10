Frisch im Bundestag: Ariane Fäscher (SPD) will eine starke Stimme für Ostdeutschland sein

Oberhavel/Berlin

Am Sonntagabend hatte Ariane Fäscher das Direktmandat des Wahlkreises 58 geholt. Hinter ihr liegt nun die erste Woche im Bundestag. Die MAZ sprach mit der 53-Jährigen aus Hohen Neuendorf über diese Erfahrung.

MAZ: Frau Fäscher, der Bundestag wird mindestens für die nächsten vier Jahre Ihr Arbeitsplatz sein. Sie werden viele Stunden im Gremium verbringen. Wie gut sind denn die Polster im Hohen Hause?

Ariane Fäscher: (lacht) Das erste Platznehmen war ein erhabenes Gefühl, ich war regelrecht demütig. Wenn man dann viele Stunden sitzt, ist jeder Stuhl mit zunehmender Zeit eher unbequem. Die Sitze dort sind fest verankert und gehen vor und zurück, also kann man sich schon etwas bewegen. Aber nach zwei, drei Stunden muss man sich dann was einfallen lassen.

Wie sieht Ihr Tagesablauf im Bundestag aus?

Es geht morgens los, zwischen 8 und 9.30 Uhr, abends dauert es dann bis 18 Uhr – und dann bin ich in dieser Woche noch direkt zu Veranstaltungen im Wahlkreis gefahren. Die ersten Tage waren erst um 22 Uhr zu Ende. In einer Sitzungswoche ist es so, dass nach der Anreise am Montag die ganze Woche rund um die Uhr dem Bundestag gehört. Da gibt es bis in den Abend hinein unterschiedlichste Gremiensitzungen, auch die Parlamentssitzungen gehen bis ein oder zwei Uhr in der Nacht.

Lohnt es sich dann überhaupt noch, nach Hause zu fahren?

Es ist eigentlich der Plan nach Hause zu fahren. Wie es aussieht, wenn keine Bahn mehr fährt, ist etwas anderes. Ob ich dann bei einer Freundin auf der Couch übernachte, mir ein Hotelzimmer nehme oder auch meine Tochter bitte, nochmal aufzustehen und mich abzuholen, das werde ich dann sehen. Ich selbst fahre aber nicht mit dem Auto in den Bundestag,weil ich in Hohen Neuendorf in die S1 steige und am Brandenburger Tor rauskullere. Besser geht es nicht. Das Problem ist nur, dass zwischen 0.30 und 4 Uhr keine Bahn fährt.

Gab es in der ersten Woche schon inhaltliche Arbeit?

Wir haben schon etwas ganz Wichtiges getan, nämlich Rolf Mützenich wieder zum SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt. Ansonsten gab es in der Fraktionssitzung eine inhaltliche Orientierung, was die Schwerpunktthemen sind, mit denen die Fraktions- und Parteispitze in die Sondierungsverhandlungen geht. Dann gab es noch Informationsveranstaltungen – etwa, wo man was findet, wie man einen Mitarbeiterstab bekommt oder wofür man verantwortlich ist. Ich werde außerdem Mitglied in den Landesgruppen Brandenburg und Ost sein. Da gab es erste Orientierungen, weil beide durch das starke Abschneiden von Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern deutlich gewachsen sind und damit natürlich die Erwartung verbunden ist, für Ostdeutschland eine starke Stimme zu sein – in der SPD und im Parlament.

Kommen wir nochmal zurück zum Wahlabend. Sie haben in Borgsdorf bei der Auszählung gemeinsam mit den Genossen gefiebert. Wann wussten Sie, dass es reichen würde?

Das war gegen 21.30 Uhr, als 325 Wahllokale ausgezählt waren. Da habe ich langsam angefangen, dran zu glauben. Freuen konnte ich mich aber erst am nächsten Tag, weil die Anspannung einfach viel zu groß war. An dem Abend war es regelrecht unwirklich für mich. Was mich sehr berührt hat, war die Begeisterung der Menschen, die das mit mir geschafft haben. Das war ja eine Teamleistung, nicht nur meine eigene.

CDU-Kandidat Uwe Feiler hat Sie ja dann am Abend noch angerufen und gratuliert. Haben Sie sich mit ihm und Anke Domscheit-Berg (Linke) schon verständigt, wie man für den Wahlkreis über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten kann?

Das haben wir schon während der Bewerbungszeit getan. Wir haben ja auf vielen Podien zusammengesessen und waren uns in vielen Themen einig, was für den Wahlkreis wichtig ist. Dass wir da inhaltlich auf einer Wellenlänge liegen, war die ganze Zeit klar. Nach der Wahl müssen wir alle jetzt ankommen. Es wird erst im Januar klar werden, wer in welchen Ausschuss geht und wo die Schwerpunkte liegen werden. Aber ich bin sicher, dass wir da gut zusammenarbeiten werden.

Die neue SPD-Fraktion ist ja jünger, linker, migrantischer. Hatten Sie schon genug Zeit, die Genossinnen und Genossen kennenzulernen?

Es sind insgesamt 206 Leute, die lernt man nicht in einer Woche kennen. Wir haben uns innerhalb der Landesgruppe erstmal etwas unterhalten. Aber mit den ganzen Menschen, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, nun selbstverständlich durch die Flure zu laufen, das macht mich schon demütig, auch parteiübergreifend. Heute stand ich beispielsweise mit Katrin Göring-Eckardt (Grüne) im Aufzug. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen.

Grüne und FDP haben sich ja schon zu Vorgesprächen getroffen. Wollen Sie persönlich die Ampel, oder wäre auch eine Große Koalition unter Kanzler Olaf Scholz denkbar?

Für mich hat Olaf Scholz vom Wähler den Auftrag erhalten, sich um eine Regierungsbildung zu kümmern. Das wird er verantwortlich tun. Was da rauskommt, werden die Sondierungen ergeben. Wichtig ist mir, dass die SPD ihre sozial-ökologischen Themen einbringen kann. Alles andere wird von den zu findenden Kompromissen abhängen.

Was wollen Sie am Ende der Legislaturperiode für Oberhavel erreicht haben?

Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, den Ausbau der B 96 ein Stück vorangebracht zu haben, dass wir vor allem in Fürstenberg die verkehrliche Entlastung hinbekommen. Ich wünsche mir, dass wir auch die Schienenprojekte so weit entwickelt haben, dass wir Taktverbesserungen im Norden erzielt haben. Im Süden sollte es uns gelungen sein, eine deutliche Entspannung auf dem Wohnungsmarkt vorangebracht zu haben, damit es nicht zu einer sozialen Verdrängung kommt.

Ihren alten Job als Pressesprecherin in Hohen Neuendorf können Sie ja nicht mehr weiterführen. Wie geht es dort weiter?

Das ist noch nicht ausformuliert. Ich werde in den nächsten Tagen Gespräche mit dem Bürgermeister und meinem Team führen und mich dann natürlich noch insgesamt von der Verwaltung verabschieden.

Von Marco Paetzel