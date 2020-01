Hohen Neuendorf

Schwere Verletzungen erlitt ein 70-jähriger Mann aus Oberhavel am Freitagmorgen in Hohen Neuendorf. Der Fußgänger überquerte gegen 7.40 Uhr die Adolf-Damaschke-Straße und wurde dabei von einem Skoda erfasst. Die 61-jährige Fahrerin war von der Heinrich-Zille-Straße nach links in die Damaschke-Straße abgebogen und hatte dabei den Mann offenbar übersehen. Der 70-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden.

Von MAZonline