Gasexplosion vom 7. März in Hohen Neuendorf: Hausbewohner droht eine Anklage

Hohen Neuendorf

Ein 78-jähriger Bewohner steht im Fokus der Ermittlungen zu der Explosion eines Wohnhauses, die sich am 7. März dieses Jahres in Hohen Neuendorf ereignet und zwei Menschenleben gefordert hatte. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer von der Staatsanwaltschaft Neuruppin auf MAZ-Nachfrage. Der Senior hatte am Unglückstag jenen Propangasofen anschließen sollen, der in der Karl-Marx-Straße 33 zu der verheerenden Explosion geführt hatte.

Wer die Stelle jetzt passiert und nicht weiß, dass dort bis zum März dieses Jahres noch ein mehrstöckiges Wohnhaus stand, wird die Lücke gar nicht bemerken. Kaum etwas deutet auf das Unglück hin, das sich hier am Sonnabendvormittag des 7. März ereignet hatte. Bei der Explosion sterben zwei Menschen, vier werden verletzt – einer davon schwer. Die Hälfte des Mehrfamilienhauses aus den 1930er-Jahren stürzt sofort ein, der klägliche Rest ist nicht mehr zu retten und wird bis zum Abend abgerissen.

Am Tag nach der Explosion war nur noch ein Schutthaufen von dem Mehrfamilienhaus übrig. Blumen und Kerzen erinnerten an die beiden Todesopfer. Quelle: Enrico Kugler

Bereits nach ein paar Tagen deuteten die Untersuchungen darauf hin, dass ein Propangasofen samt Flasche im Keller des Hauses zu der gewaltigen Explosion geführt haben könnte. Dieser Verdacht hat sich im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen erhärtet, bestätigt Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer. Die Untersuchungen hätten außerdem ergeben, so Pelzer, dass der Ofen „am Tattag“ von einem der Bewohner angeschlossen werden sollte. Dabei handele es sich um einen inzwischen 78-Jährigen, der bei der Explosion selbst schwer verletzt worden war und inzwischen wieder genesen ist.

Der Mann steht nun im Fokus der formal noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen. Der Tatverdacht gegen ihn: fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie fahrlässige Tötung. Ob aber tatsächlich Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird, könne er noch nicht sagen, so der Oberstaatsanwalt: „Im Moment wurde darüber noch keine abschließende Entscheidung getroffen.“ Ebenso sei noch offen, ob möglicherweise weitere Ermittlungen erforderlich sind.

Überwältigende Spendenbereitschaft

Was auf dem Grundstück nun weiter passiert, diese Frage werde häufiger an die Stadtverwaltung herangetragen, sagte die Hohen Neuendorfer Pressesprecherin Ariane Fäscher. Dazu könne jedoch seitens der Stadt keine Aussage getroffen werden, da es sich um ein Privatgrundstück handele.

Überwältigend sei die Hilfsbereitschaft, mit der sich Einzelpersonen und Unternehmen aus der Stadt, dem Landkreis und dem Bundesgebiet an der Spendenaktion beteiligten, so die Sprecherin. Auf das von der Stadt eingerichtete Spendenkonto seien insgesamt 43 000 Euro eingezahlt worden. Dieses Geld sei anteilig auf die Geschädigten sowie zum Teil auch deren Hinterbliebene aufgeteilt worden. Die Hilfsbereitschaft sei jedoch weit über das Finanzielle hinausgegangen. Es habe zum Beispiel Angebote für Ersatzwohnungen und die Erstausstattung gegeben.

Von Helge Treichel