Gedenken am Grenzturm: Erinnerungen an „unfassbar glückliche Menschen“

Hohen Neuendorf

Die grau verhangene Wolkendecke und der immer wieder aufkommende Niesel hielt am Sonnabend die Menschen in und um Hohen Neuendorf nicht davon ab, zu der Gedenkveranstaltung anlässlich des 30-jährigen Mauerfalls zu strömen, zu der die Stadt und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) an den ehemaligen Grenzturm eingeladen hatten. Unter den rund 300 Besuchern befanden sich gleich mehrere Vertreter aus Partnerstädten Hohen Neuendorfs, die Bürgermeister Steffen Apelt besonders herzlich begrüßte und zum Ausdruck brachte, dass diese Verbindungen ohne den Fall der Mauer heute gar nicht möglich wären. Hohen Neuendorf sei eine Stadt direkt an der „Schnittstelle zwischen Ost und West“. Er erinnerte an und dankte den Menschen, die damals für eine friedliche Revolution auf die Straße gegangen seien, ebenso wie den Menschen, die in der Nachwendezeit „unser Land zu dem gemacht haben, was es heute ist: friedliebend und in der ganzen Welt hoch geachtet“. Dafür gelte es auch zukünftig einzustehen, mahnte Apelt.

Bewegt von den Ereignissen damals wie heute zeigte sich Detlev Dzembritzki, 1989 bis 1995 Bürgermeister des an Hohen Neuendorf angrenzenden Berliner Bezirks Reinickendorf. „Es war einfach unfassbar, wie glücklich die Menschen damals waren. Noch heute ist in mir jedes Mal ein Glücksgefühl da, wenn ich die B96 hier entlang fahre“, erklärte der 76-Jährige mit Tränen in den Augen . Gleichzeitig appellierte er, die damals erkämpften Freiheiten und Errungenschaften nicht als selbstverständlich zu nehmen und auch zukünftig für diese einzustehen.

Rund 300 Gäste waren am Sonnabend zum ehemaligen Grenzturm bei Bergfelde geströmt, um an der dortigen Gedenkveranstaltung zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum teilzunehmen. Neben eindringlichen Ansprachen wurde neben dem Turm ein Memorial zur Mauergeschichte eröffnet, das von angehenden Abiturienten des Marie-Curie-Gymnasiums aus Hohen Neuendorf erarbeitet wurde.

Als einen Ort, „der getrennt hat und auch trennen sollte“, bezeichnete Dirk Hartung, SDW-Vorsitzender, den Grenzturm, in dessen Umfeld an diesem geschichtsträchtigen Tag die Erinnerungen besonders präsent waren. „Es ist ein gutes Gefühl, heute hier zusammen zu kommen, um zu feiern“, so Hartung. „Hier haben sich schreckliche Dinge abgespielt, von denen wir nicht wollen, dass die jemals wieder kommen.“ Wenngleich der Fokus der SDW im Naturschutz liegt, sehen sich die rund 300 Mitglieder des Regionalverbands Oberhavel auch der Geschichte der von ihnen betriebenen Anlage am ehemaligen Mauerverlauf verpflichtet. 302 solcher Grenztürme gab es einst rund um West-Berlin, nur vier von ihnen stehen heute noch. Die heute als „Naturschutzturm“ bekannte einstige Kommandostelle der Grenztruppen der DDR bei Bergfelde lädt Besucher dazu ein, mehr über die geschichtlichen Hintergründe zum Mauerbau und -fall erfahren. Unterstützt wird dieses Anliegen zukünftig von einer frei begehbaren Dauerausstellung, die von Schülern des Marie-Curie-Gymnasiums Hohen Neuendorf neben dem Grenzturm angelegt und am Sonnabend von Steffen Apelt eröffnet wurde. Die Zehntklässler hatten dafür mit vielen Zeitzeugen gesprochen und Bildmaterial gesammelt. Das dabei entstandene Material bereiteten sie auf mehreren Stelen auf, denen zukünftig – geht es nach Schulleiter Thomas Meinecke und Geschichtslehrer Dietrich Böwe – noch weitere folgen sollen.

Von Nadine Bieneck