Laura Ullmann, Willy Gerber und Arthur Magnor – drei Namen, die in Hohen Neuendorf und Bergfelde dem Vergessen entrissen wurden. Für diese drei Menschen verlegte der Künstler Gunter Demnig am Donnerstag Stolpersteine. Es handelt sich um den achten, neunten und zehnten im Stadtgebiet. Europaweit seien es inzwischen rund 80 000 in 27 Ländern, sagte Demnig. Bereits 1993 hatte er das Kunstkonzept für die Stolpersteine entwickelt. „Das wird aber keine Routine“, betonte er mit Blick auf seine Arbeit. „Das sind immer neue Geschichten und Schicksale, immer neue Angehörige und Initiatoren.“

Künstler dankt Initiatoren vor Ort

Der 73-Jährige dankte ausdrücklich den Organisatoren vor Ort. Erst sie hätten seiner Idee zu ihrer Verbreitung verholfen. Und diese Entwicklung halte ungebremst an.

Rund 60 Personen nahmen an der Gedenkveranstaltung in Bergfelde teil. Quelle: Enrico Kugler

In Hohen Neuendorf befassen sich der Geschichtskreis und die Gruppe „Brot & Salz“ des Kulturkreises bereits seit vielen Jahren mit Schicksalen jüdischer Menschen im Ort – mit ihrem Leben, ihrer Drangsalierung und Diskriminierung, mit Verfolgung, Terror und Mord in der Zeit des NS-Regimes sowie mit dem Widerstand. Ihm gehörte der Schlosser Arthur Magnor an. Mit seiner Frau lebte er seit Ende der 1920er-Jahre in Bergfelde, ab 1936 besaß er das Grundstück in der Wandlitzer Straße 11. Sein arbeitsreiches Leben war geprägt von Solidarität gegenüber Zwangsarbeitern und vom aktiven Widerstand in der Anton-Saefkow-Gruppe.

Verhaftet und hingerichtet

Am 30. August 1944 sei er an seinem Arbeitsplatz in Berlin verhaftet worden. Wegen seiner Teilnahme an Treffen mit Funktionären des Nationalkomitees Freies Deutschland im Wald bei Birkenwerder und Bergfelde, wegen Diskussionen über die politische Lage, des Hörens von „Feindsendern“ und wegen Versteckens des Ostarbeiters Gregori Wassiljew auf seinem Grundstück wurde er zum Tode verurteilt. Das wurde am 22. Januar 1945 in Bran-denburg-Görden mit der Guillotine vollstreckt, nannte Petra Schmidt vom Geschichtskreis wichtige Lebensdaten.

Der Stolperstein auf dem Grundstückszugang von Monika Weiser. Quelle: Helge Treichel

Rund 500 Mitglieder habe die Gruppe ihres Vaters gehabt, sagte Bärbel Schindler-Saefkow. Ein Fünftel davon sei ermordet worden. Mit Stolpersteinen seien sie und ihre Mitstreiter bemüht gewesen, diesen Menschen „einen Namen und ein Gesicht zu geben“, was in etwa der Hälfte der Fälle gelungen sei. Die Gedenkveranstaltung in Bergfelde sei allerdings die größte, an der sie in diesem Zusammenhang teilgenommen habe, so die Tochter.

Monika Weiser wohnt auf dem Grundstück von Familie Magnor. Quelle: Helge Treichel

In dem Haus von Familie Magnor wohnt seit Mitte der 1990er-Jahre Monika Weiser, die auch ihre Jugend in Bergfelde verbrachte. „Ich finde die Aktion ganz toll und bin sehr gerührt“, sagt sie an ihrer Gartenpforte mit dem glänzenden Stolperstein davor. „Das kommt spät, aber nicht zu spät“, sagt sie.

Stolperstein für Laura Ullmann in der Florastraße. Quelle: Helge Treichel

Zweite Station für Gunter Demnig war an diesem Tag die Florastraße in Hohen Neuendorf. Hier lebte seit 1903 die jüdische Familie Ullmann. In dem Haus Nummer 5 betrieb Laura Ullmann mit ihrer Schwester Helene ein Textilgeschäft und lebte dort noch lange Jahre als letztes Familienmitglied. Am 12. Mai 1941 starb Laura Ullmann in dem Haus an Herzmuskelschwäche. Zuvor jedoch habe sie die volle Bandbreite von Ausgrenzungen und Anfeindungen erlebt, schilderte Dietrich Raetzer ihren Lebensabend. Wenn sie gut mit ihren Nachbarn zusammengelebt hatte, so habe sich das ab 1933 geändert.

Gedenken in der Florastraße in Hohen Neuendorf. Der Posaunenchor begleitete die Veranstaltung. Quelle: Helge Treichel

Der dritte Stolperstein erinnert seit Donnerstag im Gartenweg 4 in Hohen Neuendorf an Willy Gerber. Als Jude wurde er im März 1943 in Potsdam von der Gestapo festgenommen und nach Auschwitz deportiert. Seine Sterbeurkunde gibt als Todesdatum den 17. Juli 1943 an. „Er starb unter den barbarischen Bedingungen von Auschwitz“ heißt es in der Begleitbroschüre des Kulturkreises zu den Gedenkveranstaltungen.

Rund 60 Gäste verfolgten die Zeremonien an den drei Standorten, darunter Zeitzeugin Ruth Winkelmann (r.). Quelle: Helge Treichel

Insbesondere mit dem Stein für Willy Gerber runde sich für ihn eine Aktion aus dem Jahr 2018 ab, sagte Stadtverordnetenvorsteher Raimund Weiland (CDU) mit Verweis auf die damaligen Äußerungen von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Nachdem der das Dritte Reich und damit die Nazi-Diktatur als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichnete, habe er sich entschlossen, das Verlegen von Stolpersteinen mit einer größeren Geldspende zu unterstützen und die Neutralität seines Amtes dafür aufzugeben, so Weiland: „Irgendwann muss man in einer Demokratie klare Position beziehen, auch im kleinen kommunalen Umfeld.“ Sechs Millionen allein jüdischer Einzelschicksale könnten nicht als Vogelschiss abgetan werden. Mit Gerbers Stolperstein „können wir heute eines dieser Opfer aus der erschreckenden Anonymität der millionenfachen Opfer herausholen“, so Weiland. Mit dem Namen werde ihm Persönlichkeit und Würde zurückgegeben. Weiland: „Nur, wer seine Geschichte kennt, hat eine solide Grundlage, seine gesellschaftliche Gegenwart zu verstehen und seine Zukunft zu gestalten.“

Von Helge Treichel