Hohen Neuendorf

Die 18-jährige Marienetta Jirkowsky starb am 22. November 1980, nachdem sie bei einem Fluchtversuch über die Berliner Mauer in Hohen Neuendorf angeschossen worden war. Genau 39 Jahre später erinnerte die Deutsche Waldjugend mit einer Gedenkveranstaltung daran. Neben den Zeitungsvertretern waren zwei Gäste erschienen. Diese legten ein Grabgesteck vor die Erinnerungsstele in der Florastraße und zündeten eine Kerze an. Ein weiteres Gesteck lag seit Sonntag bereits dort. Marian Przybilla sagte einige erinnernde Worte. Am nahen Bauzaun hatte er zudem zahlreiche Fotos, Texte, Karten und Funde aus dem Grenzstreifen angebracht. Und er erläuterte die verschiedenen Vorschläge zum Gestalten des Gedenkortes. Schwierig bleibe, so Przybilla, das Gedenken und die Freude über die Einheit in Einklang zu bringen. Und es stehe die Frage, wie vor allem junge Menschen an das Geschehen und die Geschichte herangeführt werden können. Die Stadt werde ein Konzept vorstellen, über das die Stadtverordneten diskutieren und am Ende entscheiden sollen. Denn 2020 würden nicht nur 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert, sondern es stehe auch der 40. Todestag von Marienetta Jirkowsky an.

Die improvisierte Open-Air-Präsentation. Quelle: Robert Roeske

Von MAZonline