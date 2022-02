Gehobene Gastronomie in Stolpe: Michael Karow macht in der Pandemie aus der Not eine Tugend

Stolpe

Michael Karow ist Koch und Gastwirt aus Leidenschaft. Seit 2019 betreibt der 32-Jährige das Restaurant „Almrausch“ auf dem Gelände der Reitparkanlage Stolpe an der Waldstraße 4a – gemeinsam mit seiner Frau Nicole Karow. Ihr Markenzeichen: gehobene alpine Küche.

Lieferservice wird zum Rettungsring

Bereits wenige Monate nach dem Start wurde der junge Unternehmer von der Corona-Pandemie erwischt. Unterkriegen lässt er sich trotzdem nicht. „Man muss sich immer wieder neu erfinden, um die Krise nach erst kurzer Öffnungsphase zu bewältigen“, sagt er. Das hieß für ihn: „Kreativ sein.“ Dadurch sei es gelungen, nicht einmal komplett schließen zu müssen. Seine Antwort auf den Lockdown: ein Lieferservice an sieben Tagen in der Woche.

Für jeden Anlass die passende „Box“ mit Spezialitäten

Außerdem hat er seine „Boxen“ entwickelt, zugeschnitten auf verschiedene Anlässe wie Silvester, Muttertag oder zuletzt eben Valentinstag. Gemeint sind Warmhalteboxen mit Brunch-Spezialitäten. „Wir haben da alles reingepackt, was es bei uns so gibt und was die Leute mögen“, sagt der Jungunternehmer.

Michael Karow, Inhaber des Restaurants Almrausch in Stolpe. Quelle: Justconnected.de

Die Silvester- und die Valentinsbox sei jeweils mit regionalen Partnern gemeinsam befüllt worden – mal mit einem speziellen Dressing (Farm To Fork, Oberkrämer) oder besonderen Dekorationen (Gärtnerei Löchel, Glienicke). Dieses Angebot sei während des Lockdowns zusätzlich zum Lieferservice aufgebaut worden – und werde fortgesetzt. Ziel sei es, immer wieder neue Produkte zu entwickeln.

Alle Mitarbeiter gehalten – und neue sollen dazukommen

Stolz ist Michael Karow auch darauf: Seitdem er im Oktober wieder regulär öffnen konnte und die 2G-Plus-Regelung bei ihm galt, habe er keinen seiner insgesamt neun Mitarbeitenden mehr in Kurzarbeit schicken müssen. „Ich konnte alle halten“, resümiert Karow. Im Gegenteil: Er habe sogar einstellen können und suche sogar weiteres Personal. Und auch ausbilden möchte er ab August wieder. Es werde ein neuer Koch-Azubi gesucht, da der erste wegen Unzuverlässigkeit nicht die Probezeit überstanden hatte.

Im Gastraum, der ein Fenster zur benachbarten Reithalle hat. Quelle: Restaurant Almrausch

„Aber Geld verdient haben wir in der Zeit nicht“, sagt der Restaurantbetreiber mit Blick auf die zurückliegenden Monate, in denen wieder geöffnet war. Die Umsatzverluste hätten bei 25 bis 30 Prozent gelegen. Was ihm bleibt, sei die unternehmerische Erfahrung, sich in der Krise neu zu orientieren. „Wenn du da rausgehst und es geschafft hast, dann ist das ein wichtiger Schritt als Unternehmer und Selbstständiger, der dich bestärkt“, sagt er. „Du lernst auf jeden Fall, wie man gut auf den Knien rutscht.“

Größere Küche, größeres Kühlhaus – ohne Förderung

Den Lockdown hat Michael Karow dazu genutzt, um seine Küche zu renovieren und zu erweitern: „Der Küchenumbau war sowieso geplant“, sagt er. Auch ein neues und größeres Kühlhaus musste gebaut werden. Dadurch sei es ihm möglich gewesen, dem sehr starken Sommergeschäft gerecht zu werden. Hinzu komme die Anschaffung von kostspieligen Küchengeräten. Alles in allem eine Investition von gut 50 000 Euro, bewältigt ohne Förderung. Auch darauf ist Michael Karow stolz. Ohnehin müssten ja die Coronahilfen zurückgezahlt werden. „Behalten wird man davon nix“, sagt er.

Die neu gestaltete Küche von Michael Karow. Quelle: Justconnected.de

Durch die größere Küche habe nach dem ersten Lockdown der Kundenzuwachs von etwa 20 Prozent aufgefangen werden können. „Nach dem zweiten Lockdown hatten wir noch einmal etwa 20 Prozent mehr“, berichtet der Restaurantbetreiber und schlussfolgert: „Als Restaurant und Marke konnten wir uns gut etablieren.“

Weitere Investitionen sind geplant

Deshalb sei eine weitere Investition geplant. Es soll zum Beispiel ein Wintergarten entstehen, um die Platzzahl zu erweitern. Denn während auf der Terrasse im Sommer bis zu 70 Gäste bedient werden können (bei Veranstaltungen gut 100), sind es im Winter drinnen nur bis zu 50 (Veranstaltungen bis zu 80). „Das hilft uns, auch im Winter etwas flexibler zu sein“, sagt Michael Karow.

Und auch ein befestigter Weg zwischen Restauranteingang und Parkplatz sei in diesem Jahr geplant. „Der wird voraussichtlich im Frühjahr kommen“, so der Gaststätteninhaber. Seine Hoffnungen setzt er in die Lockerungen ab März. Da richtet er sich auf wieder sehr guten Zuspruch für seine Angebote ein.

Von Helge Treichel