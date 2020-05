Gemeinschaft der Unternehmer: Gemeinsam fördern, stärken und profitieren

Hohen Neuendorf

Für Michael Neber begann die Unternehmer-Laufbahn mit dem Verkauf der abgelegten Kleidungsstücke seiner Kinder. Daraus entstand gemeinsam mit seiner Frau Antje die Idee für ein Gewerbe, das schließlich im Mai 2014 angemeldet wurde. Plötzlich war er Inhaber von „Nebis Kinderladen“, nebenberuflich. Hauptberuflich leitet er als Angestellter weiter die Finanzbuchhaltung eines Berliner Sanitär- und Heizungsunternehmens. Antje Neber übernahm den Verkauf der „fröhlichen Kindermode“. Und weil die Online-Geschäfte gut liefen und die Räume des Einfamilienhauses wieder anderweitig gebraucht wurden, eröffnete das Paar im Oktober 2016 das Ladengeschäft an der Schönfließer Straße 17.

Dass Michael Neber jetzt sogar 1. Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Hohen Neuendorf (UGHN) ist, gehe eigentlich auf eine Initiative des Bürgermeisters zurück, erinnert sich der 57-Jährige. Steffen Apelt hatte Anfang 2017 zu einem gemeinsamen Frühstück der Gewerbetreibenden eingeladen. Es brauchte ein halbes Jahr, etwas Zuspruch und aufmunternde Worte – dann wurde Neber Ende Juli 2017 zum 1. Vorsitzenden des neu gegründeten Vereins gewählt. Wurden damals 20 Gründungsmitglieder und zehn Anmeldungen gezählt, so hat die Unternehmergemeinschaft inzwischen 75 Mitglieder. Hohen Neuendorf sei innerhalb der vier Stadtteile allerdings überproportional vertreten, stellt Neber fest.

Der Gründungsvorstand der UGHN. Quelle: privat

Für ihn und seine Frau, erst 2010 aus Berlin-Reinickendorf zugezogen, sind die neuen Kontakte ein Glücksfall. „Ich habe so viele Leute kennengelernt“, sagt der Vereinsvorsitzende. Es gehe darum, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen, zu informieren und zu beraten. Das Netzwerken habe sich insbesondere in der Corona-Krise bewährt. Man habe sich viele Tipps geben können und bei den gesetzlichen Regelungen weiterhelfen können. Das gelte insbesondere für den gastronomischen Bereich. „Wir konnten Informationen selektieren, bündeln und weiterleiten“, sagt Michael Neber. Auch Einzelhändler, Anwälte und Steuerberater zählen zu den Mitgliedern. Handwerker indes gebe es relativ wenige im Verein.

Höhepunkte sind die Veranstaltungen

Zu den Höhepunkten im Vereinsleben zählt der Hohen Neuendorfer die Veranstaltungen. Beispielhaft nennt er das Sommerfest, das bisher allerdings eher versteckt stattfand und dessen dritte Ausgabe in diesem Jahr abgesagt werden musste. Aber für künftige Feste kann sich Michael Neber den Rathausplatz als Ort des Geschehens vorstellen. Im Gegensatz zum Herbstfest würden die leiseren Töne angeschlagen: Jazz und Wein statt Rummel. Ein weiteres Betätigungsfeld: der Adventsmarkt am Wasserturm. Im Gegensatz zu Sport oder Kultur habe die Unternehmergemeinschaft aber keinen Anspruch auf Fördergeld. „Wir sind ein eingetragener Verein ohne Gemeinnützigkeit.“

Im Durchschnitt fünf Stunden pro Woche wendet Michael Neber für die Vereinsarbeit auf. Etwas mehr werde es vor Mitgliederversammlungen oder Stammtischen. Allerdings sei die Arbeit auch auf viele Schultern verteilt. „Unser Vorstand besteht aus 13 Mitgliedern – und alle sind sehr engagiert“, lobt Neber. Auch die Kontakte mit der Stadtverwaltung würden weiter gepflegt.

Aktiv auch im Wirtschaftsbeirat der Stadt

Eine stärkere Stimme in der Kommunalpolitik erhoffen sich die Unternehmer, seit sich vor einem Dreivierteljahr der Wirtschaftsbeirat in der Stadt formiert hat – ebenfalls mit Unterstützung des Bürgermeisters. Sieben UGHN-Mitglieder arbeiten in diesem Gremium mit, das ein verbrieftes Anhörungsrecht in den Fachausschüssen der Stadtverordnetenversammlung habe. Ein Ziel sei es laut der ersten Beratungen, mehr Gewerbe in die Stadt zu holen, um so perspektivisch auch Steuereinnahmen für die Kommune zu sichern. Weitere große Themen seien die geplante Wohnbebauung auf Grundstücken entlang der Oranienburger Straße und die fehlende Postversorgung in Bergfelde.

Michael Neber möchte mit seinen Mitstreitern noch viele Ideen entwickeln und einbringen – getreu dem Vereinsmotto: „Gemeinsam fördern – stärken – profitieren.“

Von Helge Treichel