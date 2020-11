Oranienburg/Bergfelde

In der Nacht des 2. Februars 2016 wurde Tiago T. durch einen lauten Knall von seinem Sofa aufgeschreckt. Die Scheiben klirrten und seine Frau und die Kinder wurden aus dem Schlaf gerissen. Er sah durch das Fenster aus seiner in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Bergfelde gelegenen Wohnung eine Gestalt vom Bahnsteig über die Gleise zur Straße flüchten. Seiner Beobachtung nach, eine männliche Person. Dort sprang sie auf den Beifahrersitz eines dort wartenden Transporters – vermutlich ein weißer Mercedes-Vito. Das Fahrzeug raste davon. Vom Bahnsteig stieg heller Rauch auf. So schilderte der 36-jährige Zeuge seine Eindrücke vom damaligen Geschehen, von vor über vier Jahren, gestern vor dem Schöffengericht Oranienburg. Der Grund für den nächtlichen Knall war ein zerfetzter Fahrkartenautomat, der vermutlich durch einen extrastarken Böller gesprengt worden war. Sachschaden: 24 373 Euro! Die Geldkassette war verschwunden. Welche Summe darin enthalten war, ist unbekannt.

Einer der Täter „wohnt“ derzeit in der JVA

Nach langer Zeit führte eine Spur auf zwei vermutliche Täter, die nun auf der Anklagebank in Oranienburg saßen. Michael L., der zurzeit seinen „Wohnsitz“ in der JVA Cottbus hat, und der Berliner Peter M. schwiegen zu den Vorwürfen, eine Sprengstoffexplosion im Zusammenhang mit schwerem Diebstahl ausgeführt zu haben. Beide Endvierziger sind erheblich vorbestraft.

Das Gericht musste deshalb in eine schwierige Beweisaufnahme gehen und versuchen, mit Hilfe von Zeugen und Indizien den Angeklagten ihre Schuld oder auch Unschuld nachzuweisen.

Zeuge macht ähnliche Beobachtung

Ein weiterer Bergfelder Zeuge hatte ähnliche Beobachtungen gemacht wie Tiago T. Er siedelte die Tat jedoch im Monat Juni an. Da im Jahr 2016 des Öfteren am S-Bahnhof Unruhen waren, könnte er einen anderen Tatvorgang, den er damals der Polizei gemeldet hatte, in Erinnerung haben. Seine Aussage ist für diese Verhandlung wohl nicht verwertbar.

Spurensicherung führt zu mutmaßlichen Tätern

Schwerwiegender ist dagegen die Aussage eines Bundespolizisten, der die beiden Angeklagten genau einen Tag vor der Sprengung des Automaten in so einem vom Augenzeugen T. beschriebenen Mercedes-Vito kontrolliert hatte. Noch mehr bestärkt wurde der Verdacht, dass die beiden etwas mit der Sache zu tun haben könnten, durch die Aussage des Kriminaltechnikers von der Oranienburger Polizei. Der 48-Jährige hatte den gesprengten Fahrkartenautomaten auf Spuren untersucht. „Der Automat war hin“, sagte er lakonisch. Nur die Fahrscheinrollen waren noch da“. Interessant sei aber, dass in der Nähe des Fluchtfahrzeugs ein Kanister gefunden wurde, der noch nicht völlig ausgelaufen war, obwohl er ein Loch hatte. Er muss bei der schnellen Anfahrt des Vans herausgeschleudert worden sein, so die Schlussfolgerung des Kriminalbeamten. Auf diesem Kanister wurden nun offensichtlich Spuren gefunden, die zu den Angeklagten führen. Mit weiteren Zeugenvernehmungen wird der Prozess in einer Woche fortgesetzt.

