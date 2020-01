Hohen Neuendorf

„Um 1875 hat der Ort noch seine geschlossene Dorflage. An der 1836 erbauten Chaussee steht der , Dorfkrug’, ein strohgedecktes Wirtshaus an der Landstraße. Auf der ,Trift’ befindet sich der Reisiglagerplatz des Dorfes. Das Dorf zählt 239 Einwohner. Lebensquelle der Dorfgemeinschaft ist die Ackerscholle.“

Diese Zeilen hat ein unbekannter Autor der Nachwelt hinterlassen. Unbekannt ist auch die Entstehungszeit. Doch der Inhalt wird von den Mitgliedern des Geschichtskreises im Kulturkreis für glaubwürdig eingestuft. Und weil das Manuskript zugleich sehr anschaulich und ausführlich die Zeitspanne von 1875 bis 1900 beleuchtet, soll es am kommenden Sonnabend, 4. Januar, der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Der Geschichtskreis im Hohen Neuendorfer Kulturkreis setzt damit seine Reihe „Ortsgeschichte im Gespräch“ fort. „Wir lesen aus dieser einzigartigen Quelle vor und wollen auch einige Bilder zeigen“, beschreibt Dietrich Raetzer das Konzept. Im anschließenden Gespräch könnte es unter anderem um Ereignisse aus dieser Zeit und auch um Vermutungen zu der rätselhaften Quelle gehen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Remise der Kulturwerkstatt an der Karl-Marx-Straße 24 in Hohen Neuendorf. „Unsere kleine Ausstellung ist schon ab 10 Uhr geöffnet“, so Raetzer.

Er bietet eine weitere Kostprobe aus dem Manuskript: „Der Dorfkrug ist die Brücke in die Umwelt. Hier rasten Fuhrwerke auf ihrer Fahrt nach Berlin, und hier passiert seit 1862 täglich zweimal die Fahrpost Berlin – Neustrelitz. Die Post hält in Hohen Neuendorf aber nur, wenn es besondere Umstände erfordern. Sie hat es immer eilig, ist an einen festen Fahrplan gebunden und erfordert rechtzeitige Platzbestellung. Für den Verkehr zwischen Oranienburg und Berlin sorgen daher zwei private Omnibus-Linien, die von den Fuhrunternehmen Barth und Giessel in Oranienburg betrieben werden. Der Omnibus von Barth fährt bis zum Spandauer Tor in Berlin. Er hat den Vorrang durch seinen merkwürdigen Kutscher Jette Barth, die Tochter des Oranienburger Fuhrunternehmers. Jedes Kind in den Dörfern am Wege der Omnibus-Linie kennt sie. In Männerkleidern mit schweren Schaftstiefeln angetan, sitzt sie hoch oben auf dem Bock, im Munde die unablässig schmauchende Tabakspfeife. Ihre Umgangssprache ist derb wie ihre ganze Art. Der Nachwelt hinterläßt sie die Erinnerung an ein Original in zahlreichen Anekdoten. Barths und Giessels Omnibusse halten regelmäßig vor dem Dorfkrug. Viele Fahrgäste freilich stellt unser Hohen Neuendorf nicht. Man hat nur selten außerhalb zu tun, und auch dann wird aus Gründen der Sparsamkeit nach Möglichkeit der Milchwagen nach Berlin oder ein anderes Fuhrwerk benutzt, das irgendeine Lieferung besorgt.“

Um 1900 hat Hohen Neuendorf 1500 Einwohner und 2500 Sommergäste.

