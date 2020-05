Bergfelde

Auf einer Baustelle in der Brückenstraße wurde am Dienstagnachmittag (26. Mai) eine Damenhandtasche aufgefunden. In der Handtasche befanden sich die AOK-Gesundheitskarte, Führerschein und Ausweis einer Frau. Es stellte ich heraus, dass die Tasche am 25 Mai in Birkenwerder durch eine bisher unbekannte männliche Person vormittags aus einem Kosmetikstudio in Birkenwerder in der Bergfelder Straße von einer Kundin während dessen Behandlung entwendet wurde. Die Handtasche samt Inhalt, nur das Bargeld fehlte, konnte durch die Polizei der geschädigten Kundin zurückgegeben werden.

Anzeige

Von MAZonline