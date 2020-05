Hohen Neuendorf

Polizeibeamte gaben am Montagmorgen (18. Mai) gegen 4.15 Uhr dem Fahrer eines Pkw Ford Focus in der Ruppiner Chaussee Anhaltezeichen, denn die am Wagen angebrachten Kennzeichen standen in Fahndung. Der Fahrer reagierte jedoch nicht, sondern setzte die Fahrt fort. In Höhe der Anschlussstelle zur A111 hielt der Ford plötzlich und Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß. Die Beamten konnten den 20-jährigen Beifahrer stellen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor. Der Fahrer konnte auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nicht mehr festgestellt werden. Der Ford wurde sichergestellt. Mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Diebstahls von Kennzeichen und Urkundenfälschung, wurden aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline