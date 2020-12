Bergfelde

Zwischen den Jahren ein Konzert, das Kabarett oder eine Lesung besuchen – das ist für viele Menschen eine liebe Gewohnheit, die dieses Jahr leider ausfällt. Die Spiegel-Bestseller-Autorin Martina Rellin aus Bergfelde beschloss Weihnachten spontan: „Kultur ist, wenn man trotzdem macht.“ Die Ex-Chefredakteurin der Zeitschrift Das Magazin lädt daher ein für Mittwoch, 30. Dezember, zu 18.30 Uhr zur Göttergatten-Lesung ein. Hygienetechnisch einwandfrei als reine online-Lesung und völlig kostenlos für die Teilnehmenden.

Wie erlebt ein Weinhändler seine Ehe – und was sagt seine Frau dazu? Es darf gelacht werden. Wie auch bei den „richtigen” Lesungen mit Martin Rellin wird es nach dem Leseteil eine Frage- und Gesprächsrunde geben. Daher ist die Teilnehmerzahl begrenzt und wer dabei sein möchte, meldet sich einfach per Mail unter info@martinarellin.de oder ruft an (03303/5 09 65 20). Alle Gäste bekommen ihren persönlichen Zugangslink für die zoom-Übertragung.

„Natürlich werde ich allmählich ungeduldig – am Ende wird wahrscheinlich mehr als ein Jahr ohne ,richtige’ Lesungen vergangen sein“, sagt Martina Rellin. „Mir fehlt mein Publikum, der Austausch“ Und wenn dieser Austausch am Mittwoch gelingt, werde es weitere Lesungen geben, verspricht sie. Als nächstes aus dem Buch „Klar bin ich eine Ost-Frau!”.

