Stolpe/Berlin

Was für ein Erfolg: Die Damenmannschaft des Berliner Golfclub Stolper Heide – bis dato Regionalligist in der Nordstaffel II – ist mit ihrem Kapitän Alen Mischkulnig am vergangenen Wochenende in die 2. Bundesliga aufgestiegen.

Am 5. und letzten Spieltag der diesjährigen Staffel der Kramski Deutsche Golfliga gewann das Team zuhause auf dem Westplatz mit sage und schreibe 49 Schlägen Vorsprung auf die zweitplatzierte Mannschaft vom Hamburger GC Hittfeld, berichtet Pressesprecherin Lydia Neilson. „Kein Wunder, dass am Ende des Tages Trainer Alen unter dem Beifall der Damen in den Teich am Clubhaus musste.“

Trainer Alen Mischkulnig beim Bad im Seerosenteich. Quelle: Golfclub

Als beste Einzelspielerin präsentierte der Gastgeber sich einmal mehr die Hohen Neuendorferin Polly Mack. Sie werder im nächsten Jahr für eines der besten College Golfteams in Amerika in Alabama spielen. „Natürlich weiter auch für ihren Heimatverein in Stolpe“, schickt Lydia Neilson nach.

In der Endabrechnung hatte der Verein aus Stolpe, der vier von fünf Tagessiege holen konnte, fünf Zähler Vorsprung auf das Team aus der Hansestadt.

Auch die 2. Herrenmannschaft des Clubs konnte mit einem Schlag Vorsprung auf den Märkischen Golfclub Potsdam den Tages- und Tabellensieg für sich verbuchen und steigt somit in die Oberliga auf.

Klassenerhalt für die 1. Herrenmannschaft

Leider reichte es jedoch für die 1. Herrenmannschaft nicht für den Tagessieg am letzten Spieltag in Hamburg-Falkenstein. Damit auch nicht für die Qualifikation zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Die Mannschaft erspielt in der Tabelle insgesamt den guten 2. Platz und verbleibt damit 2020 in der 2. Bundesliga.

Alle Tabellenergebnisse können online unter http://www.deutschegolfliga.de eingesehen werden.

