Großbrand in Hohen Neuendorf: Polizei schließt Spurensicherung ab

Hohen Neuendorf

Die Kriminaltechniker der Polizei haben am Sonntag bis zum Abend abschließend die Spuren auf dem Brandgrundstück am Hohen Neuendorfer Backofenweg gesichert. Die Auswertung und Begutachtung des Materials werde voraussichtlich noch Wochen dauern. Darüber informierte Polizeisprecherin Christin Knospe auf Nachfrage. Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse werde allerdings bereits zum Verdacht der Brandstiftung ermittelt, so die Sprecherin. Ein Wachschutz sei zunächst mit der Sicherung des Brandortes betraut worden, bevor dieser an den Eigentümer übergeben werde.

In der Nacht kam der Alarm

In der Nacht zu Sonnabend war gegen 2 Uhr am Backofenweg 4 ein Gebäudekomplex mit drei Einzelhandelsfilialen in Flammen aufgegangen und vollständig zerstört worden (Tedi, Kik, Fressnapf). Es wird von einem Millionenschaden ausgegangen. Bis zu 98 Einsatzkräfte waren am Sonnabend bis gegen 18 Uhr gleichzeitig im Einsatz, darunter die Freiwilligen Feuerwehren und Löschzüge aus Hohen Neuendorf, Bergfelde, Birkenwerder, Glienicke, Hennigsdorf, Schildow und Schönfließ, die schnelle Einsatzgruppe des DRK sowie das Technische Hilfswerk aus Gransee und Berlin-Schöneberg-Tempelhof. Ein weiterer Einsatz von zehn Kräften sei am Sonntagvormittag erforderlich gewesen, um restliche Glutnester zu bekämpfen.

Gute Zusammenarbeit bilanziert

Drei Drehleitern sowie ein mobiler Wasserwerfer seien gleichzeitig zum Einsatz gekommen, sagte der stellvertretende Stadtwehrführer Mario Briese. Die in Flammen stehende Verkaufsfläche sei rund 2000 Quadratmeter groß gewesen und habe sich mit Hilfe der Leitern von oben gezielter löschen lassen, wobei der Drehleiterkorb größtenteils unbesetzt war und der Wasserstrahl vom Boden aus gesteuert wurde. Mario Briese bilanzierte eine sehr gute Zusammenarbeit sämtlicher Einheiten: „Das hat wunderbar geklappt.“ Niemand habe sich verletzt. Gleichzeitig bedankt er sich bei Lidl für die zusätzliche Versorgung mit Getränken, Brötchen und „Nervennahrung“.

Von Helge Treichel