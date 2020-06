Grün-Weiße Vereinslegende: Stefan Schulze ist ein Mann für alle Bereiche

Bergfelde

Schon ein bisschen wehmütig schweift der Blick von Stefan Schulze über das Sportplatzgelände des SV Grün-Weiß Bergfelde. Der 50-Jährige ist als Platzwart nahezu täglich vor Ort, allerdings auch mit der Gewissheit, dass seine Arbeit in zwei, drei Jahren enden wird, wenn die lang ersehnte neue Sportanlage fertiggestellt ist. „Es wurde schon kommuniziert, dass es dann im neu errichteten Sportpark einen hauptamtlichen Platzwart geben wird“, so Schulze. Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun, der Blick von Schulze geht auf die Uhr und es ist Zeit für ihn, den Rasen zu mähen, bevor die ersten Trainingsgruppen den Fußballplatz betreten.

Stefan Schulze : Aktive Laufbahn früh gestoppt

Seit über vier Jahrzehnten sind Stefan Schulze und der Fußballverein aus Bergfelde eng miteinander verbunden. 1978 begann der damals Achtjährige in Bergfelde mit dem Fußballspielen, zusammen mit seinem Zwillingsbruder Thomas. „Der Sportplatz war damals noch frei begehbar, hatte keinen Wasseranschluss, so dass er eher einer Sandpiste glich. Aber als Knirpse sind wir jeden Tag dort hin und haben geknödelt“, erinnert sich Schulze an seine Anfänge. Seine eigene aktive Laufbahn musste er bereits im Alter von 17 Jahren beenden, eine Operation zwang ihn dazu. „Ich bin dennoch immer dem Verein treu geblieben, allerdings hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich anderweitige Funktionen übernahm.“ Mitte der Neunziger Jahre kehrte Schulze als Co-Trainer des damaligen Chefcoaches Horst Rapsch zurück, fungierte zudem als Linienrichter. Im Laufe der Jahre engagierte sich „Keule“, wie Stefan Schulze von vielen genannt wird, immer mehr und übernahm auch Aufgaben im Vorstand. Ab dem Jahre 2002 gehörte er siebzehn Jahre lang dem Vorstand der Grün-Weißen an, vorrangig als Sportlicher Leiter. Mit Stolz blickt der 50-Jährige auf die Entwicklung des Vereines zurück, die auch er als Vorstandsmitglied mit beeinflusst hat. „Früher hatten wir kein richtiges Vereinsgebäude, keinen Wasseranschluss, um den Platz zu wässern – die Möglichkeiten waren eher bescheiden“, erinnert sich Schulze. „Über die Jahre hinweg gelang es uns, viel zu verbessern. Ich denke, wenn man sich die jetzige Anlage anschaut, kann man schon zu Recht Stolz sein.“

Anzeige

Immer den Durchblick: Stefan Schulze. Quelle: Enrico Kugler

Weitere MAZ+ Artikel

Dennoch sieht auch Stefan Schulze die Fertigstellung des neuen Sportparks, der in der Nähe des S-Bahnhofes in Bergfelde entsteht, als alternativlos an. „Um konkurrenzfähig zu sein, ist dies unabdingbar. Wir haben nur einen Platz, der an seine Belastungsgrenze stößt und das seit vielen Jahren. Unsere Männer trainieren seit einem Jahrzehnt immer auf fremden Plätzen. Daher ist die neue Sportanlage, mit dann zwei Plätzen, ein Quantensprung für unseren Verein.“ Zumal Stefan Schulze auch auf einen langen, harten und steinigen Weg zurückblickt, bis endlich klar war, dass die neue Sportstätte kommen wird.

Belastung als Vorstandsmitglied zeitlich nicht mehr stemmbar

„Seit über zwei Jahrzehnten haben wir dafür gekämpft, haben dafür demonstriert, waren bei unzähligen Sitzungen und Versammlungen. Jeder, der seinen Teil dazu beigetragen hat, ist nun ein Teil des neuen Sportparks.“ Der Schritt im Jahr 2019, die Vorstandsarbeit aufzugeben und an andere Personen weiter- zureichen, war für Schulze ebenfalls absolut notwendig. „Der zeitliche Aufwand war immens und kaum noch stemmbar. Wenn du irgendwann die Lust verlierst, sollte man es lassen“, so der 50-Jährige. Allerdings signalisierte er dem neuen Vorstand sofort, dass er gerne als Platzwart weitermachen würde, was dieser auch dankend annahm. Und die tägliche Arbeit auf dem Sportplatzgelände ist nicht ohne. „Eigentlich habe ich zu wenig Zeit, um alles zu schaffen, da ich ja auch berufstätig bin. Aber ich versuche alles zu bewerkstelligen, aber manchmal bleibt halt auch was liegen, das muss dann später erledigt werden.“

Die manuell zu bedienenden Sprenger nehmen viel Zeit in Anspruch. Quelle: Enrico Kugler

Die meiste Zeit nimmt das Wässern und Mähen des Platzes in Anspruch, gerade in den Sommermonaten. „Wir haben halt keinen elektrischen Rasensprenger, sondern fünf manuelle. Die müssen samt Schläuche immer postiert und nach zwei Stunden umgestellt werden. Das nimmt schon viel Zeit in Anspruch.“ Rückblickend ist Stefan Schulze stolz auf die sportliche Entwicklung des gesamten Vereines. „Unsere Männerteams sind absolut stabil, dazu ist unser Nachwuchsbereich sehr gut aufgestellt, was uns schon immer sehr wichtig war und ist.“

Von Knut Hagedorn