Grundschule Niederheide und Waldgrundschule: aktuelle Information zur Schul- und Hortanmeldung

Hohen Neuendorf

Der für den 13. Januar an der Grundschule Niederheide geplante Informationsabend zu den Schulanmeldungen muss aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden. Die Schule lädt jedoch interessierte Eltern ein, sich auf dem Online-Auftritt www.grundschule-niederheide.de einen Eindruck von der Schule und vom Schulleben zu verschaffen. Dort wird auch darüber informiert, was Eltern für die Schulanmeldungen mitbringen müssen.

Die Schulanmeldungen finden am 26. und 27. Januar jeweils in der Zeit zwischen 8 bis 17 Uhr statt. Das Schulhaus kann ausschließlich über den Haupteingang betreten werden. Die Schule bittet um eine Terminabsprache im Vorfeld beim Sekretariat zwischen 8 und 14 Uhr unter der Telefonnummer 03303/52 84 30.

Schul- und Hortanmeldung in der Waldgrundschule während der gesamten Kalenderwoche 4

Auch in der Waldgrundschule musste ein ursprünglich geplanter Infoabend am 6. Januar entfallen. Auf www.waldgrundschule.de/aktuelles sind deshalb in einem Video wesentliche Infos über die Schule und zur Schulanmeldung zusammengetragen. Statt an nur zwei Tagen, dehnt die Schule den Zeitraum für die Schul- und Hortanmeldungen auf die ganze Woche vom 25. bis 29. Januar, jeweils zwischen 8 bis 15 Uhr im Sekretariat der Schule, aus.

Die Anmeldungen für die Grundschule Borgsdorf war bereits am 5. und 6. Januar, für die Ahorngrundschule Bergfelde am 7. Januar. Nähere Informationen finden Eltern auf den jeweiligen Internetseiten der Schulen.

Einschulung in der Waldgrundschule: Schulleiter Holger Mittelstädt in Aktion. Quelle: Helge Treichel

Von MAZonline