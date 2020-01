Hohen Neuendorf

Am Dienstagmittag wurde in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf eine 35-jährige Frau durch Polizeibeamte festgenommen. Gegen sie lag ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Rostock vor. Dort war sie wegen Betrugsstraftaten zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Da der Aufenthaltsort der Dame nicht bekannt war, wurde sie bundesweit gesucht. Nach der Festnahme und Verkündung des Haftbefehls beim Amtsgericht Oranienburg wurde sie in die Justizvollzugsanstalt nach Luckau gebracht.

Von MAZonline