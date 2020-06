Handtaschenraub in Hohen Neuendorf scheitert – Radfahrerin stürzt

Hohen Neuendorf

Mit einem Fahrrad befuhr eine 42-Jährige am Donnerstag gegen 15 Uhr den Schwarzen Weg im Ortsteil Stolpe. Hinter ihr fuhr ein Mann mit einem Mountainbike, der sie überholte und dabei nach der in ihrem Fahrradkorb liegenden Handtasche griff. Da der Tragegriff der Tasche an der Sattelstange befestigt war, stürzte die 42-Jährige und verletzte sich. Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne Beute in Richtung Hennigsdorf fort. Die Frau informierte die Polizei und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen.

Von MAZonline