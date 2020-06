Hohen Neuendorf

Der erste Abschnitt der Hauptgasleitung ist entlang der Platanenallee in die Erde gebracht worden. Dafür war unter anderem eine aufwendige Grundwasserabsenkung erforderlich. Jetzt nehmen die Mitarbeiter der Mühlenbecker MRA GmbH & Co. KG den Leitungsabschnitt auf der anderen Seite der Bahnstrecke an der am Rasenweg und der Jägerstraße in Angriff.

Durch diese Rohre wurde das nachsickernde Grundwasser abgepumpt. Quelle: Helge Treichel

Anzeige

Aufatmen bei Ingrid und Dietrich Teichert. Die Anwohner sind froh, dass die Geräuschkulisse der Bauarbeiten nun der Vergangenheit angehört. Insbesondere die rund um die Uhr laufenden Wasserpumpen hatten sie auf Dauer gestört. Erst recht, da ein Ende der Arbeiten für sie nicht absehbar war. „Keiner hat uns mal eingeladen oder schriftlich über die anstehenden Maßnahmen informiert“, kritisiert Ingrid Teichert. Eine Anwohnerinformation hätten sie und ihr Mann schmerzlich vermisst. Deshalb herrsche auch Unklarheit in der gesamten Nachbarschaft, was eigentlich gebaut wird und wozu das Ganze dient. Mit Erleichterung haben sie indes am Montag beobachtet, dass die blauen Wasserrohre, mit denen das geförderte Grundwasser abgeleitet wurde, demontiert wurden.

Weitere MAZ+ Artikel

Die verbauten Gasrohre haben einen erheblichen Durchmesser. Quelle: Helge Treichel

Die Arbeiten an der Hauptgasleitung stünden keinesfalls in Verbindung mit dem geplanten Wohnungsbauprojekt im Bereich der Friedrich-Naumann-Straße, wie einige Anwohner vermutet hatten. Tatsächlich gehe es um die geplante Aufweitung der Bahnbrücke in der Karl-Marx-Straße mit ihrer Einengung, erläuterte Stadtsprecherin Susanne Kübler auf Nachfrage. Damit werde die Gasleitung einerseits ertüchtigt. Andererseits würden bei einer größeren Länge der Bahnbrücke die Gründungen in die vorhandene Gastrasse hineinragen, was nicht den bautechnischen Erfordernissen entspricht. Würde die Hauptgasleitung in die Niederheide erst baubegleitend verlegt, könnte keine unterbrechungsfreie Gasversorgung für das gesamte Gebiet sichergestellt werden, so der Hintergrund. Deshalb werde das Projekt nun bereits im Vorfeld realisiert. Wann dann auch die neue Bahnbrücke realisiert wird, könne im Rathaus niemand sagen, da die Bahn als Bauherr fungiert. Deren Mitarbeiter müssten deshalb auch die Aussagen zum Zeitplan treffen, spielte Susanne Kübler den Ball weiter.

Dietrich Teichert freut sich, dass sich die Arbeiten jetzt dem Ende neigen. Quelle: Helge Treichel

Die erforderliche Grundwasserabsenkung erklärt sie mit der angewandten Baumethode. Um den Bahnverkehr nicht zu beeinträchtigen, wurde die Rohrleitung mit einer horizontalen Bohrung unter den Gleisen verlegt. Dafür waren tiefe Zugangsschächte erforderlich, die sich ohne die Schutzmaßnahme mit Grundwasser gefüllt hätten. Um das zu verhindern, sei das in erheblichen Mengen nachströmende Wasser ganz planmäßig in vorhandene Regenwasserschächte mit der erforderlichen Größe abgepumpt worden. Um dieses Wasser überhaupt bis dorthin transportieren zu können, war die aufwendige Rohrkonstruktion erforderlich gewesen.

Von Helge Treichel