Haushalt mit leichtem Plus beschlossen

Hohen Neuendorf

Einhundert Stühle für das Sportgebäude in Borgdorf erregten am Donnerstagabend die Gemüter. Letztlich schaffte es die für den Kauf vorgesehene Summe von 3 500 Euro im Endspurt in den Haushaltplan 2020, den die Stadtverordnetenversammlung (SVV) auf einer Sondersitzung beschloss. Ob 35 Euro pro Stuhl überhaupt ausreichen, wurde lange diskutiert. Bedenken, dass solch preiswerte Stühle bald als Müll die Umweltbilanz der Stadt belasten, blieben ungehört. Dagegen wurden die mündlich von Lukas Lüdtke ( Die Linke) beantragten 80 000 Euro zur Energie sparenden Umrüstung der Flutlichter auf zwei Sportplätzen abgelehnt.

Große Überraschungen bleiben aus

Neben kleinen neuen Posten – darunter der Stelle eines zweiten IT-Mitarbeiters für die Digitalisierung der Schulen – blieben große Überraschungen allerdings aus. Der seit August in den Ausschüssen diskutierte Entwurf, der einen Überschuss von 2,2 Millionen Euro vorsieht, wurde einstimmig bei Enthaltung der AfD-Fraktion angenommen.

Geplanten Erträgen von 51 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 49 Millionen Euro gegenüber. Das sind eine Million Euro Erträge mehr als 2019 und 1,5 Millionen Euro höhere Aufwendungen für die wachsende Stadt. 13,6 Millionen Euro will die Kommune in Bauvorhaben investieren – 1,5 Millionen weniger als angekündigt. Auch eine Kreditaufnahme wurde von drei auf zwei Millionen Euro gesenkt. Die Beschäftigten der Stadt bekommen knapp 9,7 Millionen des Etats, die Zahlungen an den Kreis (32,9 Prozent) machen 13,4 Millionen aus.

Von Matthias Busse