Helena Gossmann: Vom siebten Zwerg zur verzweifelten Braut

Hohen Neuendorf

Der Kopf von Helena Gossmann raucht. Die 24-jährige gebürtige Hohen Neuendorferin steckt mitten im Abschluss ihres Schauspiel-Studiums an der Musik- und Kunstuniversität in Wien. Parallel tanzt sie jedoch auf gleich noch mehreren weiteren Hochzeiten. Lernen, proben, Texte studieren, organisieren, planen – Helena Gossmann ist so etwas wie ein Tausendsassa. Während sie in voller Fahrt auf ihre Bachelor-Abschlussarbeit zusteuert, die sie im Sommer beenden wird, trat sie vor wenigen Tagen vor einem Millionenpublikum in der ARD-Arztsaga „In aller Freundschaft“ auf. „Das war eine witzige Rolle“, sprudelt es aus ihr heraus. Eine Braut habe sie gespielt, „ich durfte ein tolles Brautkleid tragen, mit einem wunderschönen Tüllrock. So etwas wünscht sich doch jede Frau.“ Nicht nur aus diesem Grund seien die Dreharbeiten aufregend gewesen.

Schneewittchens siebter Zwerg war der Auslöser

Die 24-Jährige ist in ihrem Element, spricht sie über ihren künstlerischen Werdegang. Der begann schon im Kindergarten. „Mit vier oder fünf. Der Auslöser war eine Märchenaufführung. Ich war der siebte Zwerg von Schneewittchen, das war für mich das Erlebnis schlechthin. Seitdem war für mich immer klar, ich möchte auf die Bühne, möchte Schauspielerin werden.“ Nach ihrem Abitur am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf, an dem sie sich zwischenzeitlich auch als Schulsprecherin engagierte, habe sie dennoch vor der Überlegung gestanden, welche Richtung sie einschlagen solle. Jura? Oder doch Ärztin? „Meine Familie hat’s sehr mit der Medizin“, verrät sie. Die Schwester sei Tierärztin, der Bruder Notfallsanitäter. Selbst Mama Inka Gossmann-Reetz habe vor ihrer Zeit in der Berufspolitik als Krankenschwester gearbeitet.

Helena Gossmann (l.) bei den Dreharbeiten zu „In aller Freundschaft“. Quelle: ARD/Jens Ulrich Koch

Am Ende schlug der Zeiger doch für die Schauspielerei aus. Ein hartes Stück Brot, denn: „Im deutschsprachigen Raum gibt es etwa 20 Schauspielschulen, und dafür eine Vielzahl an Bewerbern.“ Helena Gossmann nahm die Herausforderung an, bereitete sich intensiv auf die Bewerbungen vor. „Mit Johannes Hitzblech habe ich einen starken Mentor gefunden, der mich enorm voran gebracht hat und mir immer noch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht.“ Dies sei gerade in der Schauspielbranche Gold wert, findet die 24-Jährige. „Es ist schwer, auf solch einer Schule angenommen zu werden“, weiß die angehende Schauspielerin. Überhaupt bestehe der Beruf zu 80 Prozent aus Ablehnung. „Damit muss man lernen, umzugehen.“ An mehreren Hochschulen scheiterte sie, bis ihr schließlich am einstigen Wiener Konservatorium, der heutigen Musik und Kunstuniversität, Türen und Tore geöffnet wurden. „Ich konnte es kaum glauben. Immerhin werden jährlich dort nur acht Studenten überhaupt aufgenommen.“

Mehrere Preise für Bühnenengagement

Helena Gossmann schätzt sehr, was sie hat. Auch deshalb kniet sie sich in ihr Studium rein, engagiert sich darüber hinaus als Regieassistentin und schreibt Theaterstücke, die sie auch selbst auf die Bühne bringt. Zwei Mal in Folge gewann sie für dieses Engagement den „Fidelio.Kreation Preis“ ihrer Universität (2018, 2019). Überhaupt ist die Theaterbühne für sie ein Element, das sie keinesfalls missen möchte. „Alles dort ist pur, man hat direkt mit dem Publikum zu tun, sieht sofort dessen Reaktion“, findet sie, „wo sonst gucken heute denn noch echte Menschen echten Menschen zu?“

Schauspielerin Helena Gossmann (l.) beim Filmdreh zu „Wölfe“ der Konrad-Wolf-Filmhochschule Babelsberg. Quelle: Franziska Lickteig

Nicht nur im Volkstheater in Wien stand die 24-Jährige bereits auf der Bühne. Auch in weiteren Fernsehproduktionen sammelte sie Dreherfahrung, so in der RTL-Serie „Alles was zählt“ oder der Filmproduktion „Wölfe“ der Konrad-Wolf-Filmhochschule in Babelsberg. Auch an ihren allersten Filmdreh im 2014 für den Sat.1-Spielfilm „Die Staatsaffäre“ erinnert sie sich noch ganz genau. Surreal sei das gewesen: „Ich habe die junge Veronika Ferres gespielt, hatte gleich in meiner ersten Szene meinen allerersten Filmkuss. Gedreht wurde nachts. Es war unglaublich“, erinnert sie sich.

„In Oberhavel ist der Himmel einfach immer ein Stück weiter“

So sehr sie ihr Studentenleben in Wien auch liebt: ein Stück Heimat-Sehnsucht verspürt sie trotzdem stets, denn: „Ich liebe es einfach, in die Ferne zu gucken und habe das Gefühl, in Oberhavel ist der Himmel einfach immer ein Stück weiter.“ Und auch wenn sie gern reist und die Welt kennenlernen möchte – so oft es möglich ist, schaut sie bei ihrer Familie in der Heimat vorbei.

Ausschau nach Agentur

Aktuell ist Helena Gossmann auf der Suche nach einer Agentur. Die soll sich zukünftig um Buchungen, Engagements und Gehaltsverhandlungen kümmern. „Bislang habe ich das alles selbst gemacht“, erzählt sie. Ihre Anfragen und Buchungen erhielt sie bislang über mehrere Schauspielerportale, in denen sie angemeldet ist. Weniger um die organisatorischen Abläufe und mehr um politisch-künstlerische Engagements will sie sich zukünftig kümmern. „Ich war immer schon politisch interessiert und engagiert, halte das auch für enorm wichtig.“ Ihre Liebe gilt der Schauspielerei. „Das habe ich gelernt, das ist mein Handwerk.“ Darüber hinaus sei sie jedoch auch offen „für alles, was kommt. Ich will einfach schauen, was sich ergibt und halte es für wichtig, nach rechts und links zu schauen und neues Auszuprobieren. Mal sehen, wohin es mich dabei verschlägt.“

Von Nadine Bieneck