„Das ist Wahnsinn“, wird die Menge singen, rufen und grölen, wenn Achim Petry (45) auf der Bühne steht. Der Sohn von Stimmungssänger Wolfgang Petry (67) ist selbst eine Partykanone und nicht nur durch eine Coverversion des größten Hits seines Vaters bekannt, sondern bereits 1996 mit seiner damaligen Band „2 Young“ in den Charts gelandet.

„Crimson and Clover“ war damals ein Cover-Erfolg. Danach wandelte er auf Solo-Pfaden mit deutschen Texten zu eingängiger Rockmusik. Die erwarten seine Fans zum Herbstfest in Hohen Neuendorf, wo der viermalige Träger des Ballermann-Awards am Sonntag um 15 Uhr rockt.

Regionalmesse und Volksfest nebeneinander

Petrys Auftritt wird das musikalische Highlight der 27. Ausgabe des Volksfestes sein, das zeitgleich zur Sport-, Gesundheits- und Freizeitmesse „Schau!“ drei Tage lang vom 6. bis 8. September läuft.

Erstmals wird die Bühne auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz am Rathaus 1 aufgebaut – direkt neben der Stadthalle. Darin präsentieren sich zur „Schau!“ mehr als 40 Initiativen, Vereine und regionale Gewerbetreibende. Das Sportartenkarussell befindet sich wieder auf dem Sportplatz. Die Fahrgeschäfte stehen diesmal hinter dem neuen Rathaus und auf dem Wildbergplatz.

Das Fest glänzt diesmal mit Petry, der Ex-Eisblume-Frontfrau Sotiria Ria Schenk (7. September um 18 Uhr) und dem ehemaligen Helene-Fischer-Double Undine Lux (7. September um 17 Uhr). Traditionell zieht die Veranstaltung Tausende von Besuchern aus der ganzen Region an.

Bekannte lokale Künstler und Initiativen präsentieren sich

Vor allem bestimmen lokale Akteure das Geschehen wie Desohr & Nitro Chicken (6. September um 18 Uhr), „Tänzchentee“ mit dem früheren „Right Now“-Frontmann Sascha Pries (Sonntag 18-21 Uhr) vor dem abschließenden Höhenfeuerwerk.

Eröffnet wird das Herbstfest um 19.30 Uhr mit einem Lampionumzug, den Musikzug und Jugendfeuerwehr der freiwilligen Feuerwehr Hohen Neuendorf begleiten. Am Sonnabend ab 14 Uhr zeigen die Grundschule Borgsdorf ein Theaterstück, spielen Schüler der Musikschule und tanzt das Studio Birke. Ab 15.30 Uhr wird es mit Cheerleadern, Kangatraining und afrikanischem Trommeln sportlich-rasant. DJ Sven feiert ab 21 Uhr mit den Gästen bis in die Sonnabendnacht.

Wertvolle Tombola-Preise locken

Unter der Regie von Michael Reichert vom FSV Forst Borgsdorf bietet eine Tombola bei der „Schau!“ 4000 Lose an. Hinter vielen von ihnen verbergen sich mit großer Gewinnchance zahlreiche wertvolle Preise die von Unternehmern der Stadt gesponsert wurden: Vom Hauptpreis, einem Reisegutschein, über Fernseher und Fahrräder bis zu 50 weiteren hochwertigen Preisen.

Weitere Infos zur Anreise und zum Programm

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen, obwohl auch das Kaufland-Parkdeck bis nach 22 Uhr geöffnet bleibt. Die Anfahrt mit Bus oder Fahrrad wird empfohlen. Am Eingang wird das Glasflaschenverbot kontrolliert. Außerdem wachen Sozialarbeiter und das Ordnungsamt über den Jugendschutz auch in der Umgebung. Weitere Informationen im Internet

