Seit Anfang März haben Grit und Thomas Fluch den Biergarten in Briese übernommen. Die beiden Gastronomen betreiben seit Jahren den Weißen Hirsch in Borgsdorf und wollen nun auch in Briese wieder Gastronomie anbieten. Der Herrentag war allerdings noch nicht der erhoffte Erfolg. Coronabeschränkungen und Petrus ließen nicht mehr zu.