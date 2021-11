Hohen Neuendorf: 53-Jähriger steigt betrunken in seinen Porsche

Hohen Neuendorf

Ein Mann teilte der Polizei in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr mit, dass ein alkoholisierter Gast einer Gaststätte in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf mit seinem Porsche fortfahren will. Noch vor Fahrtantritt wurde der 53-Jährige durch Polizisten an seinem Pkw angetroffen. Die Ordnungshüter sensibilisierten den Mann, nicht betrunken zu fahren und das Auto stehen zu lassen. Diese Belehrung hatte dieser vor Ort scheinbar auch verstanden.

Nur wenige Minuten später wurde er aber fahrend mit seinem Porsche in der Karl-Marx-Straße entdeckt, angehalten und einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutprobe im Krankenhaus Hennigsdorf. Einen Führerschein konnte der 53-Jährige nicht vorlegen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline