Hohen Neuendorf

Volltrunken war eine 58-Jährige am Montagnachmittag in Hohen Neuendorf unterwegs und fand irgendwann die Bremsen nicht mehr. Gegen 15.10 Uhr fuhr sie in der Heinrich-Zille-Straße gegen einen VW, wollte aber nicht behandelt werden.

Der Polizei fiel aber der starke Alkoholgeruch auf, den die Frau beim Sprechen verströmte. Beim Pusten kam sie dann auf 2,38 Promille. Am Ende musste sie doch mit ins Krankenhaus, dort wurde ihr Blut abgenommen. Fahrrad und VW blieben fahrbereit.

