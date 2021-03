Hohen Neuendorf

Einer 90-jährigen Frau ist am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Die unbekannten Täter entwendeten diese aus einer mit einem Reißverschluss geschlossenen Handtasche, welche die Frau über die Schulter trug.

Die Schadenshöhe beträgt 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline