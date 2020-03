Nach Hausexplosion: Am Mittwoch starten die Ermittlungen

Hohen Neuendorf

Wenn alles nach Plan verläuft, kann die Beräumung des Unglücksortes in der Hohen Neuendorfer Karl-Marx-Straße am Mittwoch starten. „Es ist schweres Gerät vonnöten, dafür brauchen wir Baufirmen“, erklärt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die sind nun offenbar gefunden. Am Sonnabend war auf dem Grundstück ein Haus explodiert, zwei Menschen kamen ums Leben, vier wurden verletzt – einer davon schwer. Die Ermittler wollen nun vor allem herausfinden, ob sich eine Explosion im Keller ereignet haben könnte – etwa durch ausströmendes Gas.

Zudem finden am Mittwoch die Obduktionen der beiden Todesopfer statt. Ihre Identitäten seien noch nicht abschließend geklärt, so die Polizeisprecherin. Der schwerverletzte Mieter indes kämpft weiter in einem Spezialkrankenhaus um sein Leben, er hatte schwere Verbrennungen davongetragen.

Viele Menschen bleiben vor den Trümmern stehen

Die Anteilnahme der Menschen ist weiter groß. Unzählige Blumen, Kerzen und Kränze liegen am Zaun vor dem Unglücksort. Immer wieder bleiben Leute stehen, schauen still auf die Trümmer. Auch Ramona Bruntke war vor Ort, um einen Strauß Tulpen abzulegen. Die Frau aus Wustermark arbeitet unweit des Unglücksortes. „Das hat mich schon ganz schön mitgenommen, ich fahre hier ja jeden Tag vorbei.“

Auch Ramona Bruntke legte Blumen nieder. Quelle: Marco Paetzel

Von Marco Paetzel