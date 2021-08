Zu einem Zusammenstoß ist es Sonnabendnachmittag im Kreuzungsbereich der Kurt-Tucholsky-Straße/Eichenallee in Hohen Neuendorf gekommen. Die Ampelanlage war zur Unglückszeit nicht in Betrieb.

Ein Unfall hat sich am Sonnabendnachmittag an einer Kreuzung in Hohen Neuendorf ereignet. Die Ampelanlage dort war nicht in Betrieb. Quelle: Henry Mundt (Symbolbild)