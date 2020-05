Stromschlag auf den Bahngleisen: Bahnarbeiter wird schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Hohen Neuendorf

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Sonntagabend (10. Mai) in Hohen Neuendorf. Bei Arbeiten an den Gleisen in der Nähe der Bahnbrücke in der Oranienburger Straße wurde ein Bahnarbeiter durch einen Stromschlag schwer verletzt. „Die Bergung des Verunfallten gestaltete sich schwierig“, berichtete René Smolarski, stellvertretender Stadtwehrführer der Stadt Hohen Neuendorf noch an der Einsatzstelle. Die Maßnahmen zur Personenrettung hätten auf engstem Raum stattgefunden, erläuterte er weiter.

Der Verletzte musst eine steile Böschung hinauf transportiert werden. Quelle: Stefanie Fechner

Zur Versorgung des schwer verletzten Patienten wurde auch der Intensivtransporthubschrauber aus Berlin an die Einsatzstelle beordert. „Der Patient musste mittels Schleifkorbtrage eine steile Böschung hinauf transportiert werden“, berichtete Smolarski weiter. „Dabei haben wir in der gesamten Zeit eng mit dem Rettungsdienst zusammengearbeitet.“ Der Mann wurde dann mittels Rettungswagen zum Hubschrauber gebracht und anschließend in ein Berliner Krankenhaus geflogen.

Zur Versorgung des Mannes wurde auch ein Intensivtransporthubschrauber aus Berlin an die Einsatzstelle beordert. Quelle: Julian Stähle

Einsätze im Bereich der Bahn gebe es öfter, führte der stellvertretende Stadtwehrführer weiter aus. „Unfälle im Zusammenhang mit Strom sind dabei aber selten.“ Wie es zu dem Unglücksfall kommen konnte, stand am Sonntagabend noch nicht fest und ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Wie der Lagedienst der Integrierten Leitstelle Nordost noch in der Nacht auf MAZ-Nachfrage mitteilte, wurden die Feuerwehren aus Birkenwerder, Hohen Neuendorf, Bergfelde und Borgsdorf um 21.48 Uhr alarmiert. Etwa gegen Mitternacht konnte der Einsatz beendet werden.

Von Stefanie Fechner