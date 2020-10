Hohen Neuendorf: Bau des Supermarkts im Mühlenbecker Weg durchgefallen

Hohen Neuendorf

Kein Supermarkt am Mühlenbecker Weg – so lautete der selten einige Beschluss der Stadtverordneten Hohen Neuendorfs am Donnerstag. 27 Nein-Stimmen und eine Enthaltung bekam der Aufstellungsbeschluss der Stadt. Der wurde erstellt, nachdem im März bei der Verwaltung der Antrag eines Einzelhandelsunternehmens auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die Teilfläche der ehemaligen Kaserne Lehnitz eingegangen war. Dieses plante dort die Errichtung eines Super- und Getränkemarkts sowie eine Stellplatz- und Werbeanlage.

Barbarasaal auf dem diskutierten Gelände bleibt somit erhalten

Gleich mehrere Stadtverordnete wiesen im Verlauf der Diskussion darauf hin, dass sich auf dem Grundstück mit dem St.-Barbarasaal ein Bauwerk befinde. Dieses sei „in sehr großem Umkreis einer der einzigen und größten Säale, die wir überhaupt noch haben“, insistierte Franziska Reiche ( Bündnis 90/Die Grünen). Diesen für den Bau eines Discounters abzureißen, „das wäre fatal“. Angemerkt wurde jedoch auch, dass aufgrund der voranschreitenden Wohnraumbebauung vor Ort über kurz oder lang ein Nahversorger auf jeden Fall benötigt werde.

Von Nadine Bieneck