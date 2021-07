Hohen Neuendorf: Betrunkener pöbelt, beleidigt und schubst

Hohen Neuendorf

Am Sonntagabend (11. Juli) gegen 19.45 Uhr betrat ein 59-jähriger Mann aus Oberhavel einen Imbiss in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. „Dort bepöbelte und beleidigte er die Anwesenden“, berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Der Mann wurde durch einen Angestellten aus dem Geschäft gebeten. „Daraufhin schubste der 59-Jährige den 63-jährigen Angestellten, der dabei leicht verletzt wurde.“ Der Mann verließ den Imbiss, war aber offenbar derart in Rage, dass er vor der Tür zwei Männer bedrohte.

Betrunkener muss in Gewahrsam

Zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Mann noch am Ort des Geschehens feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. „Da der Mann mit dem Fahrrad da war, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet“, erklärte Ariane Feierbach. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete der 59-Jährige schlussendlich auch noch Widerstand gegen die Polizisten, so dass diese ihn mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen mussten. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach erfolgter Blutprobenentnahme schlief der Mann seinen Rausch im polizeilichen Gewahrsam aus. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

