Hohen Neuendorf: Brotbüchsen für den Schulstart

Gespannt blicken die Schüler zur Tafel und lauschen den Worten der Lehrerin. Plötzlich klopft es an der Tür und hoher Besuch betritt den Klassenraum der Flexklasse 2 in der Borgsdorfer Grundschule. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt war zu Besuch und hatte sogar noch Geschenke für die Erst- und Zweitklässler mit im Gepäck, nämlich nachhaltig produzierte Brotdosen.

Klimaschutz als Themenschwerpunkt

„Seit vier Jahren besuchen wir alle Grundschulen in Hohen Neuendorf und in den Ortsteilen und überreichen Präsente an die Schüler- und Schülerinnen der ersten und zweiten Klasse“, erklärt das 58-jährige Stadtoberhaupt. Die Geschenke der Stadt beziehen sich seit Jahren immer auf ein Thema – den Klimaschutz und die damit verbundene Nachhaltigkeit. „Das ist uns natürlich sehr wichtig, daher auch in diesem Jahr die nachhaltig produzierten Brotdosen“, so Steffen Apelt. Bei der Nachfrage, was denn in den Brotbüchsen der Kinder so drin ist, gab es die unterschiedlichsten Aussagen. Einige hatten Stullen bei, die anderen Toastbrot, aber auch Obst und Süßigkeiten waren vorhanden. Auch hier versucht die Stadt präventiv seit Jahren einzuwirken und gesundes Essen präsenter zu machen.

Bürgermeister Steffen Apelt verteilt Brotdosen an Schulanfänger in Borgsdorf Quelle: Enrico Kugler

Anschließend informierte sich der Bürgermeister, inwieweit die Kinder über die aktuelle Corona-Pandemie informiert seien und siehe da – in allen vier Flexklassen, die aufgeteilt sind in Mond- und Sonnenkinder, konnten die Erst- und Zweitklässler ganz genau beschreiben was Corona ist und wie man sich dagegen schützen kann.

Bürgermeister kündigt Sanierung der Grundschule an

Knapp 300 Schüler umfasst aktuell die Borgsdorfer Grundschule. Allerdings ist das Gebäude schon ein wenig in die Jahre gekommen, doch auch da hatte Bürgermeister Steffen Apelt positive Nachrichten für die Schüler- und Lehrerschaft parat. „Wir planen in den kommenden Jahren eine grundlegende Modernisierung der Grundschule in Borgsdorf und diese soll spätestens bis zum Jahre 2024 fertiggestellt sein.“ Dann würden auch die jetzigen Erst- und Zweitklässler noch von den bevorstehenden Baumaßnahmen profitieren. Auch bei den anwesenden Lehrern der Erst- und Zweitklässler kam die Nachricht einer Sanierung ihrer Schule gut an, wobei man sich zeitnah ganz praktische Hilfe vom Bürgermeister wünschte: „Sonnenrollos wären schön und vor allem dann auf beiden Seiten der Schule.“ Gerade an heißen Tagen knallt die Sonne auf die Klassenräume, was das Lernen nicht einfacher macht.

