Hohen Neuendorf

Eine Himalayabirke, ein Vogelbeerbaum in Hängeform oder ein „Venus“-Blumenhartriegel – Gudrun Hennig hat einiges, was sie ihren Besuchern am kommenden Wochenende bieten kann. Dann beginnt die diesjährige Saison der „Offenen Gärten“. Und natürlich ist die Hohen Neuendorferin wieder mit von der Partie, erwartet die Gartenfreunde in der Erdmannstraße 19.

Die Bäume zum ausreißen werden kleiner

Seit 15 Jahren macht sie schon mit und ist nach wie vor mit Freude bei der Sache. „Auch wenn die Bäume, die ich ausreißen möchte, von Jahr zu Jahr kleiner werden“, lacht die 77-Jährige. Zum Glück gibt es nicht mehr all zu viele Bäume, die einen solchen Arbeitseinsatz rechtfertigen würden. Mit Schaufel und Grabegabel weiß sie aber immer noch umzugehen. Zwei Stunden, schätzt Gudrun Hennig, würde sie täglich investieren. Die Regelmäßigkeit sei auch etwas, das die Arbeit erleichtere. „Man muss schon dranbleiben. Die tägliche Pflege macht weniger Aufwand, als wenn man Aktionen startet.“ Dass eine Menge Arbeit in so einer kleinen Oase rings um das eigene Heim steckt, zeigt sich schon am Eingang zum Grundstück. Nicht weniger als sechs Gießkannen und drei Eimer stehen dort fein säuberlich aufgereiht.

Spatzenbad aus schwedischem Granit

Die Besucher der offenen Gärten – sofern sie sich leise verhalten –, können sich bei ihr zudem auf „Hohen Neuendorfs größtes Freibad“ freuen. Gemeint ist der Brunnen aus schwedischem Granit, der Spatzen und anderem fliegendem Getier als willkommene Möglichkeit zum Baden dient. Außerdem: „Wasser gehört in jeden Garten“, so die Eigentümerin bestimmt. Gleich daneben ist die „Olive des Nordens zu sehen – die eigentlich eine Birne ist. die Form der Blätter erinnert jedoch stark an die Pflanze aus dem Mittelmeerraum. Wenige Meter weiter findet sich eine Bank, in der es sich die Hohen Neuendorferin hin und wieder gemütlich macht. Auch, um zu genießen, was die geleistete Arbeit ihren Augen und Ohren zu bieten hat. Aber dort lässt es sich auch gut schmökern. Vorzugsweise natürlich – wen wundert das – in Gartenbüchern. Die nicht die einzige Quell der Inspiration sind, aus dem sich Ideen gewinnen lassen, wie sie erzählt. Die Seniorin war durchaus schon auf Inforeisen zu dem Thema, die unter anderem bis nach England führten.

Weiße Pracht das ganze Jahr

Die eingangs aufgezählten Pflanzen zählen zu dem, was Gudrun Hennigs Motto ausmacht: Ihr hat ein weißer Garten vorgeschwebt. Vom Frühling bis zum Herbst finden sich weiße Blüten an den verschiedenen Pflanzen. „Leider gibt es auch hier immer ein paar Abweichler“, schmunzelt sie und deutet auf den Fingerhut, dessen Blüten in leuchtendes Lila gefärbt sind. Ausgerissen werden sie nicht. „Aber ich lasse sie sich nicht versamen“. Was auffällt: Alle „Abweichler“ in dem rund 650 Quadratmeter großen Garten, nicht nur der Fingerhut, sind lila gefärbt. Allzu abgeneigt ist sie der Farbe nämlich nicht, wie sie dann auch zugibt. Andere Farbtupfer sind eher morsch und rostfarben – haben aber eine emotionale Bedeutung für Gudrun Hennig. Alte Gartenwerkzeuge ihres Vaters, die ihren Dienst schon vor vielen Jahren getan hatten, sind in der Mitte des Gartens zu sehen.

Wer Interesse hat, kann sich am Sonnabend und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr bei Gudrun Hennig in der Erdmannstraße 19 einfinden. Auch Hunde dürfen mit hereinkommen. Neben dem Garten wird auch ein kleiner Flohmarkt veranstaltet, bei dem ihre Freundinnen helfen. „100 Besucher wären sehr schön“, freut sie sich auf das Wochenende.

Von Björn Bethe