Hohen Neuendorf

Zwei unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen in die an der Kurt-Tucholsky-Straße in Hohen Neuendorf gelegene Autowerkstatt eingedrungen und haben aus dieser eine Geldkassette entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort nach Spuren und nahm die Ermittlung auf.

Von MAZonline