Hohen Neuendorf: Diebe stehlen Kupfer und Batterien

Hohen Neuendorf

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (20. Januar) unberechtigt Zugang zu einem Firmengelände in der Parkstraße in Hohen Neuendorf. „Dort hebelten sie mehrere Türen und ein Rolltor auf“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Aus den Lagerräumen stahlen die Täter eine Tonne Kupfer und Altbatterien. Der so entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker war vor Ort und sicherte Spuren, die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline