Ehepaar hatte Corona: „Die Grippe war wesentlich schlimmer“

Hohen Neuendorf

„Angst haben wir keine gehabt, auch nicht rückblickend. Aber froh darüber, dass es relativ harmlos abgelaufen ist, sind wir auf jeden Fall“. Dörte-Odett Nitze und ihr Mann Svent Nitze hatten Corona. Bei beiden sind die entsprechenden Antikörper nachgewiesen worden. Laut den Ergebnissen, die vorherige Abstrich-Untersuchungen aus Rachen und Mundhöhle brachten, war aber nur sie betroffen. „Bei mir war dieser Vortest positiv, bei meinem Mann dagegen dreimal negativ“, so Odett Nitze.

Anfang März kamen die beiden mit Freunden aus Tirol zurück, vom Skifahren. „Nicht aus Ischgl“, ergänzt sie sofort. „Aber der Urlaub war herrlich“. Dann erreichte die Pandemie auch das Alpenland und sie traten einen Tag früher als geplant die Heimreise an – am Freitag, dem 13. März. Allem Aberglauben zum Trotz war die Strecke frei, die Gruppe kam gut voran.

Wo sie sich angesteckt haben, kann niemand sagen

Ob sie sich in Österreich angesteckt haben oder schon vorher in der Heimat, vermag im Nachhinein niemand mit Sicherheit zu sagen. Wieder zurück, stellten sich jedoch bei beiden schnell zwei Symptome ein: Starke Gliederschmerzen und Mattigkeit. „Wir haben eine Woche lang fast 20 Stunden jeden Tag geschlafen“, erzählt die Hohen Neuendorferin. Pure Erschöpfung trotz Nichtstun. „Leichtes Fieber kam bei meinem Mann hinzu. Meine Temperatur war eher zu niedrig. Und mein Geschmacks- und Geruchssinn waren einige Tage weg.“

Beim Gesunden hat in diesen sieben Tagen Paracetamol geholfen, es linderte die Gelenkschmerzen. Das frei verkäufliche aus der Apotheke. Mehr nicht. „Ich meine, mir haben die Fingerkuppen geschmerzt, wenn ich zu einem Glas Wasser gegriffen habe. Aber es gab ja nichts, was einem verschrieben werden konnte. Denn niemand wusste, was helfen kann“.

Terrierdame Lilli war die einzige, die sich über den verlängerten Urlaub freute. Sie hatte ihre Menschen fast die ganze Zeit an ihrem Lieblingsplatz: auf der Couch.

Freunde kauften für sie ein

In ihrem Betrieb ging derweil das Geschehen weiter. Im Büro saß die dortige Mitarbeiterin alleine, die Handwerker auf den Baustellen waren von dem mittlerweile geltenden Lockdown nur sehr wenig betroffen. Und sie haben schon vor der Pandemie wegen der staubigen Tätigkeit mit Masken gearbeitet. Kaum eine Umstellung an dieser Stelle. „Eingekauft haben Freunde für uns, das funktionierte echt gut“, meint ein dankbarer Svent Nitze.

Insgesamt vier Wochen waren die beiden in heimischer Quarantäne, zwei davon freiwillig. „Wir sind auf Nummer sicher gegangen und wollten niemanden gefährden“, betont das Ehepaar. Begleitet wurden sie dabei vom Gesundheitsamt in Oberhavel. Dorthin war die Information über den positiven Test von Dörte-Odett Nitze vom untersuchenden Labor übermittelt worden. Ihren Ehemann hatte die Behörde jedoch nicht auf dem Schirm – bei ihm waren schließlich drei Abstrich-Untersuchungen negativ ausgegangen. Erst der Nachweis von Antikörpern brachte schließlich – und sehr viel später – Gewissheit.

Auf den Skirurlaub wollten sie nicht verzichten

Bemühungen um Rückverfolgung der Infektionskette habe es keine gegeben. „Ich wurde täglich am Telefon von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes nach meinem Befinden gefragt und etwa an Trennung von unseren Betten und den Zahnbürsten erinnert. Und daran, dass Haus nicht zu verlassen. Das war es eigentlich“, erinnert sich Odett Nitze.

Der Gedanke, dass man sich im Urlaub anstecken könne, sei ihnen vor Reisebeginn schon gekommen. „Aber wir haben dann gesagt, dass es eben so ist, wenn es uns trifft. Auf den Skiurlaub verzichten wollten wir nicht“, sagen die Nitzes. „Außerdem sind wir beide superoptimistisch“. Und: „Als ich vor 20 Jahren die Grippe hatte, war das wesentlich schlimmer mit sehr hohem Fieber, Husten, Schnupfen und so weiter“, meint Dörte-Odett Nitze rückblickend.

Richtig finden die beiden die Vorsichtsmaßnahmen der zurückliegenden Wochen jedoch trotzdem. Denn nicht für jeden Infizierten ging die Begegnung mit dem Corona-Virus glimpflich aus. Vor allem Svent Nitze ist überzeugt, dass die Zahl derer, die das Virus bereits überstanden haben, weit höher ist als offiziell angegeben. Dem Abstrichtest, so weiß er aus eigener Erfahrung, sei nicht wirklich zu trauen.

Von Björn Bethe