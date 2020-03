Hohen Neuendorf: Einbrecher räumen Tresor in Handwerksfirma aus

Hohen Neuendorf

Einen Einbruch zeigte in der Nacht zu Dienstag ein Handwerksbetrieb in Hohen Neuendorf an. Gegen 1.15 Uhr sprang am frühen Dienstagmorgen die Alarmanlage des Firmengebäudes an. Via Videoaufzeichnung konnte der Firmeninhaber erkennen, dass sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten.

Offenbar waren die Personen durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude eingedrungen. Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen, aus dem sie einen Bargeldbetrag in Höhe von 3000 Euro entwendeten. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatten die Täter das Firmengelände bereits wieder verlassen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung zum Einsatz, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beträgt der durch den Einbruch entstandene Sachschaden rund 3100 Euro.

Von MAZonline