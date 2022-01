Bergfelde

Die Vorbereitungen für den Bau einer Behelfsbrücke auf der Landesstraße L 171 bei Bergfelde liegen im Plan. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit Sitz in Hoppegarten jetzt mit. Die Fertigteile des neuen Überbaus sind fast fertiggestellt und werden in nächtlichen Bahnsperrpausen ab Freitag, 11. Februar, bis Sonntag, 13. Februar, jeweils in der Zeit von etwa 22.00 bis 4.00 Uhr auf die Stützpfeiler der alten Brücke gesetzt.

In der vergangenen Woche wurden auf der Bergfelder Seite Bäume gefällt. Das war notwendig, um Platz für einen schweren Kran zu schaffen, mit dessen Hilfe die Überbauteile der neuen Brücke angehoben und bewegt werden sollen. Dafür wird der bestehende Forstweg als Verbindung zur Kranaufstellfläche ertüchtigt. Nach Abschluss der Bauarbeiten, werden die Flächen an gleicher Stelle wieder aufgeforstet.

Es wird zu Ruhestörungen kommen

In den Nächten vor dem Einbau der Überbaufertigteile sind ab Sonntag, 6. Februar, weitere Arbeiten an den bestehenden Brückenpfeilern zur Vorbereitung notwendig. In diesem Zeitraum erfolgt auch die Anlieferung der Fertigteile. Vorgesehen ist, den Kopfbalken des Mittelpfeilers zwischen S-Bahn und Fernbahn abzuschneiden. Dieser Pfeiler wird nicht mehr benötigt, da die neue Brückenkonstruktion aus drei Brückenfeldern besteht, die die alte Vier-Feld-Brücke ersetzt.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet alle Anwohner um Verständnis für eventuelle Ruhestörungen. Nach dem Einsatz der Überbauten ist nicht mehr mit Nachtarbeiten zu rechnen.

Die L 171-Brücke über die Bahnlinie zwischen Hohen Neuendorf und Bergfelde (Schönfließer Straße) musste aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Bei einer Kontrolle waren große Schäden bemerkt worden.

