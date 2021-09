Hohen Neuendorf

„Wann findet denn der nächste Trödelmarkt statt?“ lautete die wohl zweithäufig gestellte Frage am 5. September auf dem Rathausplatz Hohen Neuendorf nach „Wieviel kostet das?“. Von 10 bis 14 Uhr hatte die Stadt zum ersten Trödelmarkt eingeladen und damit ein Projekt aus dem Bürgerhaushalt 2019 umgesetzt, welches im letzten Jahr Corona-bedingt nicht realisiert werden konnte.

Mehr als 1000 Besucher kamen

An den mehr als 30 Ständen der ausschließlich privaten Anbieterinnen und Anbieter aus Hohen Neuendorf fanden die Besucherinnen und Besucher unter anderem Bekleidung, Kinderspielsachen, Sammelgegenstände, Bücher, CDs, Elektroartikel, Geschirr, (Fahr-)Räder, Musikinstrumente und vieles mehr. Zwei ortsansässige gewerbliche Anbieter aus dem für den Vortag geplanten Regionalmarkt, der aufgrund zu geringer Resonanz leider abgesagt werden musste, wurden kurzerhand ebenfalls in den Trödelmarkt mit eingebunden. So schlenderten an diesem Sonntag mehr als 1.000 Trödelmarktfreunde in entspannter Atmosphäre bei bestem Wetter an den Ständen entlang, erwarben kleine und große Schätze, ruhten kurz auf den Bänken aus, genossen Sonne, Wasserspiel und aßen Bratwurst und Crêpes. Vom Trödelmarkt machte sich auch Heike Posset ein Bild.

Beste Stimmung und bestes Wetter beim ersten Trödelmarkt auf dem Rathausplatz Hohen Neuendorf. Quelle: Stadt Hohen Neuendorf

Sie war es, die 2019 den Vorschlag für den Bürgerhaushalt der Stadt einreichte. „Wir sind erst gestern aus dem Urlaub zurückgekommen, sonst hätte ich auch einen Stand genommen“, zeigte sie sich von der Umsetzung begeistert. Zwei Runden hatte sie über den Markt gedreht und einen Filzrucksack fürs Patenkind gefunden. „Ein paar mehr Stände hätte der Platz vertragen können. Wobei ich die Weitläufigkeit gut finde, denn so können auch Leute herkommen, die wegen Corona etwas ängstlicher sind“, beurteilte sie. „Ich fände es gut, wenn der Trödelmarkt zukünftig jeden Monat stattfinden könnte. Es ist wirklich toll, dass es sowas wie den Bürgerhaushalt für solche Ideen gibt“, freute sich die Hohen Neuendorferin.

Fortsetzung scheint sicher

„Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es im nächsten Jahr wieder einen Flohmarkt geben“, prognostiziert Susanne Kübler, die in der Stadtverwaltung für den Bürgerhaushalt zuständig ist. „Auch im diesjährigen Bürgerhaushalt ist die Idee eines Flohmarkts unter den TOP12 der meistgewählten Vorschläge gelandet. Sollte der Vorschlag von den Stadtverordneten beschlossen werden, würden wir versuchen, einen externen Betreiber zu finden, der dieses Event regelmäßig veranstalten kann.“

Von MAZonline