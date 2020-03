Explosion stürzt zwei Menschen in den Tod und hinterlässt Ruine

Hohen Neuendorf

Trümmer liegen überall herum, Nachbarn bangen hinter dem Absperrband. Und Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungshunde sowie Experten vom Technischen Hilfswerk verrichten ihre Arbeit. So sieht es am Sonnabend, kurz nach 11 Uhr, in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf aus. Einen Tag darauf liegen auf Höhe des Grundstücks mit der Hausnummer 33 Blumen, Kerzen, Engelsfiguren.

Die Anteilnahme der Hohen Neuendorfer an der Katastrophe ist groß. Am Sonnabend gegen 11.20 Uhr hatte ein ohrenbetäubender Knall die Nachbarn hochgeschreckt. „Ich saß in meiner Werkstatt, als ich diese massive Explosion hörte. Es war, als wenn in Oranienburg eine Bombe gesprengt wird. Die Wände haben gezittert“, sagt ein unmittelbarer Nachbar.

Eine Frau stand im Hausflur, der ins Nichts führte

Als die Rettungskräfte eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Das Haus in der Karl-Marx-Straße 33 steht nur noch zur Hälfte. Von den sieben Mietern sind noch einige im Haus. Eine Frau mit einem Beutel in der Hand steht geschockt auf der Treppe, die nun plötzlich ins Nichts führt. „Wir haben die Personen im Haus mit einer Steckleiter gerettet“, sagt Robert Röhl, Stadtwehrführer der Stadt Hohen Neuendorf.

Rund 100 Einsatzkräfte sind am Sonnabend vor Ort. Quelle: Robert Roeske

Seelsorger und Sanitäter vom Katastrophenschutz betreuen die Angehörigen der Opfer in einem separaten Zelt. Am Ende steht fest: Es gibt zwei Tote, einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte. Eines der Opfer wird lange in den Trümmern vermutet. Gegen 22 Uhr wird die Befürchtung dann wahr: Ein Baggerfahrer entdeckt den Mann unter den Hausteilen. Dann geht der Abriss des einsturzgefährdeten Ziegelbaus aus den 1930er-Jahren weiter – es wäre zu gefährlich, ihn stehen zu lassen. Gegen 23 Uhr ist die Arbeit beendet. Vom Haus ist nur noch ein Berg aus Trümmern übrig.

Der Schwerverletzte kämpft weiter um sein Leben

Während die drei Leichtverletzten ambulant behandelt werden, ringt der Schwerverletzte in einer auf Brände spezialisierten Klinik um sein Leben. „Problematisch sind immer die Verletzungen, die durch die Explosion, durch Trümmer und Feuer entstehen“, sagt die leitende Notärztin Ines Apel vor Ort. Auch am Sonntag ist der Mann in einem kritischen Zustand, er liegt im künstlichen Koma.

Die Rückseite des Hauses war stark beschädigt. Quelle: Robert Roeske

Auch Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt ist am Sonnabend vor Ort, spricht den Angehörigen, sein Mitgefühl aus. Bei allem Unglück gibt es auch Kritik, warum unmittelbar Betroffenen so lange Informationen vorenthalten wurden. „Es hat Stunden gedauert, bis es erste Infos gab“, erklärt Bürgermeister Steffen Apelt. Doch das, klärt er auf, habe ermittlungstaktische Gründe gehabt. Apelt dankt allen Einsatzkräften. „Das war selbst für sie, die gefühlt jeden Tag einen Einsatz haben, nicht alltäglich.“ Die Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, seien privat untergekommen. Doch das sei keine Dauerlösung. „Wir müssen mit unserem Liegenschaftsamt sprechen, inwiefern es Möglichkeiten der dauerhaften Unterbringung gibt“, so Apelt.

Die Stadt bittet um Spenden für die Betroffenen

In der Nacht wird die Sperrung der Karl-Marx-Straße aufgehoben, die Einsatzkräfte rücken ab. Nur ein Streifenwagen steht am nächsten Morgen vor dem Grundstück. Immer wieder bleiben Menschen vor dem Grundstück stehen, blicken still auf die Trümmer.

Noch in der Nacht wird das Haus abgerissen. Quelle: Julian Stähle

Insgesamt waren am Sonnabend über 100 Einsatzkräfte aller Wehren von Hohen Neuendorf, der Polizei, Experten vom THW und vom Roten Kreuz vor Ort. Es kam auch eine Drohne von der Berliner Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Hohen Neuendorfs Stadtwehrführer Robert Röhl: „Zu der Unglücksursache können wir derzeit noch nichts sagen. Die Kripo ermittelt.“

Zahlreiche Hohen Neuendorferinnen und Hohen Neuendorfer melden sich im Laufe des Tages mit dem Wunsch, die Betroffenen mit Spenden zu unterstützen, heißt es von der Pressestelle der Stadt Hohen Neuendorf. „Die Stadt nimmt zweckgebundene Spenden entgegen“, erklärt Sprecherin Ariane Fäscher. Spenden zugunsten der betroffenen Familien und Personen unter dem Kennwort „ Hohen Neuendorf hilft“ können auf das Konto der Stadt überwiesen werden: Mittelbrandenburgische Sparkasse; IBAN: DE68 1605 0000 3704 0485 09 | BIC: WELADED1PMB.

Von Marco Paetzel und Jeannette Hix