Hohen Neuendorf: Fußgänger von Pkw erfasst

Hohen Neuendorf

Am Samstagabend übersah ein 59-jähriger Skoda Fahrer, welcher die Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf befuhr, einen 67-jährigen dunkel gekleideten Fußgänger. Das Fahrzeug erfasste den Fußgänger, der auf Höhe des Seniorenheimes die Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 67-Jährige schwer verletzt und anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline