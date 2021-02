Hohen Neuendorf: Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben – Polizei sucht Unbekannten

Hohen Neuendorf

Am 5. September 2020 entwendete der bisher Unbekannte die Geldbörse eines Mannes in einem Discounter in Hohen Neuendorf und hob am selben Tag um 9.42 Uhr an dem an den Diskcounter angrenzenden Geldautomaten in der Schönfließer Straße eine größere Summe Bargeld mit der zuvor entwendeten EC-Karte ab.

Der Unbekannte ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, normal muskulös gebaut, trug ein mehrfarbiges Camouflage-Basecap, eine dunkelblaue Steppweste, eine graue Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe. Die Haare scheinen kurz geschoren, die Haut war gebräunt.

Wer kennt die Person oder kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510.

