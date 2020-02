Hohen Neuendorf

Am Mittwochnachmittag (26. Februar) stellte ein Hauseigentümer eines Einfamilienhauses in der Hohen Neuendorfer Goethestraße eine Hebelspur an seiner Eingangstür fest. Ob die bisher unbekannten Täter beim Einbruch gestört wurden oder die Tür dem Einbruchsversuch stand hielt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. An der Tür entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline