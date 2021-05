Hohen Neuendorf

Buntes Durcheinander statt Scheuklappen-grünes Einerlei – nein, die Rede ist nicht vom beginnenden Wahlkampf, sondern von den Grünabschnitten vor Hohen Neuendorfs Häusern. Solchen wie dem von Oliver Schub, der mit seiner Familie in der Waldstraße lebt. Er ist der erste Grünflächenpate der Stadt. Am Donnerstagvormittag besuchte ihn die Klimabeauftragte Heiderose Ernst, um den Vertrag zu schließen und ein paar Beutel mit einer Saatgutmischung zu überreichen.

Bunte Blüten das ganze Jahr über

Klar ist, dass die Insekten als Bestäuber eine wichtige Rolle für die Pflanzenwelt spielen. Allerdings leiden die kleinen Krabbeltiere gleich unter mehreren Problemen. Zum einen, dass sie oft als „eklig“ wahrgenommen werden und ihr Schicksal daher nicht so aufmerksam verfolgt wird wie das etwa der Wale. Landwirte rücken ihnen immer noch mit Pestiziden auf den Leib und die Umgestaltung der Landschaft raubt Lebensraum und Futter. Kurz geschorener Rasen, Thujahecken oder Kirschlorbeer – was verbreitet ist in deutschen Gärten und auf den Grünstreifen zwischen Gehwegen und Fahrbahn, hat für die Insekten keine Vorteile. Vor allem die beiden letztgenannten Pflanzen stammen auch nicht von hier, sondern aus Amerika und China. „Für unsere Insekten völlig wertlos“, bilanziert Oliver Schub. Die Naturbegeisterung des aus Bayern stammenden Chemikers sei ihm in die Wiege gelegt worden. Und neben der Optik, die die rund 100 Quadratmeter vor seinem Haus deutlich von den entsprechenden Flächen der Nachbarn unterscheidet, sei diese Art des Gartenaufbaus auch die deutlich schönere. Fast das ganze Jahr – darauf ist die Saatgutmischung ausgerichtet – blüht es in allen Farben und Formen, wo sonst nur tristes, beinahe steriles Grün zu sehen ist. Witwenblumen, Nachtkerzen, Eselsdisteln und Rainfarn zählt er als Beispiel auf. An und auf ihnen finden neben krabbelndem Getier auch Schmetterlinge wie der Zitronenfalter Nahrung. „Ich hoffe, dass das Schule macht und die Leute keine Angst haben, dass die Nachbarn sie eventuell schief ansehen“, so Schub. Denn auch praktisch habe diese Methode einige Vorteile. Beispielsweise fällt das regelmäßige Mähen weitgehend weg – die freigewordene Zeit kann anderweitig genutzt werden.

Stadt will nachziehen

Es gebe bereits eine Hand voll weitere Anfragen für die Grünflächenpatenschaften, berichtet Heiderose Ernst. Die Aktion unter dem Motto: „Hohen Neuendorf blüht auf“ beschränkt sich allerdings nicht nur auf Privatpersonen. Auch die Stadt will verstärkt auf ihren Flächen nachziehen. Bisher sei unter anderem die Streuobstwiese zwischen Rathaus und Himmelspagode eine der Flächen, auf denen nach diesem Konzept vorgegangen wird. Der mit Schub – und künftigen Paten – geschlossene Vertrag beinhaltet neben der Aussaat vor allem die Vereinbarung zur Bewässerung in trockenen Zeiten. Wer sich für das Projekt interessiert, findet auf dem Internetauftritt der Stadt und in Kürze auch auf der Klimaschutzseite Hohen Neuendorfs nähere Informationen zum Thema.

Von Björn Bethe