Hohen Neuendorf

Die erhofften 50 Teilnehmer wurden es nicht bei der Montags-Demonstration der ADFC-Ortsgruppe Hohen Neuendorf. Aber rund 30 Teilnehmer konnten die lokalen Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs gegen 17 Uhr dann doch am S-Bahnhof der Stadt begrüßen. Unter ihnen Bianca Gebel, Reinhard Bischoff und Jürgen Weinert. Die drei gehören auch dem ADFC an, allerdings in der Nachbargemeinde Birkenwerder. Das Problem, auf das mit der Aktion aufmerksam gemacht werden sollte, auch sie betrifft, haben sie sich zur Teilnahme entschieden. Außerdem radelt niemand nur rund um seinen Kirchturm.

Innerorts wird es gefährlicher

„Auch bei uns wird der Abstand, wenn man als Radfahrer von Autos überholt wird, ständig nicht eingehalten“, bekunden die drei übereinstimmend. 1,5 Meter müssten es laut Gesetzgeber sein. Wie lang das ist, dass zeigte der Demonstrationszug mit an den Gepäckträgern der Räder angebrachten sogenannten „Pool-Nudeln“. Außerorts beträgt der Mindestabstand übrigens sogar zwei Meter. Eingehalten werde sowohl die eine wie die andere Vorgabe nur in den seltensten Fällen, so die Beobachtung von Bianca Gebel. Sie fährt täglich mit dem Rad von Hohen Neuendorf über Borgsdorf nach Lehnitz. Die Strecke zwischen Borgsdorf und Lehnitz sei bis auf ein paar Stellen, an denen Wurzeln den neben der Straße angelegten Radweg anheben, unproblematisch, erzählt sie. Mit den Ortseingängen ändere sich das, dann geht es auf der Fahrbahn weiter. Viele Autos seien an diesen Stellen noch deutlich schneller als 50 km/h, trudeln aus. Und der vorausfahrende Radfahrer werde bei Gegenverkehr dennoch überholt. „Man fühlt sich als Freiwild“, stimmt Reinhard Bischoff zu: Oft genug werde man „fast gestreift“. Dabei sei der Abstand, in dem ein Pkw an dem Rad vorbeifahre, entscheidend für das Sicherheitsgefühl. Gerade auch vor und in Mittelinseln, wo die Fahrspur sowieso noch enger wird, würden sich Autos an den Radlern vorbeiquetschen.

Verkehrsschild sorgt für Irritationen

In Hohen Neuendorf, so die Sprecherin der lokalen ADFC-Gruppe, Jutta Makowski, komme noch ein entscheidendes weiteres Detail hinzu: ein Verkehrsschild. Dieses steht auch an der Schönfließer Straße, die der Protestzug am Montag befuhr. Es heißt „Radfahrer frei“ und ist direkt unter dem Fußweg-Symbol platziert. Dadurch, so Jutta Makowski, würden die Autofahrer denken, dass die Radler nichts auf der Straße zu suchen hätten und manche würden entsprechend reagieren. Aber dem sei nicht so. Das Schild gestatte den Radlern zwar, den Gehweg zu nutzen. Jedoch nur in Schrittgeschwindigkeit. Wer sich mit normalem Tempo fortbewegen möchte, darf dies nur auf der Straße. Und die ist an der Stelle nicht wirklich breit. Dazu kommen die beidseits parkenden Autos. Dass hier der fortgeschriebene Abstand beim Überholen der Radfahrer eingehalten werden kann, sei beinahe ausgeschlossen.

Jedoch würden nicht nur die Autofahrer oft genug die Vorschriften ignorieren. Umgekehrt würden auch die Radfahrer, die zu ihrer eigenen Sicherheit den Gehweg wählten, kaum Schrittgeschwindigkeit fahren – was ebenfalls einem Verstoß gegen die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung gleich komme. Generell hätte Radler es in Hohen Neuendorf schwer, sich an alle Regeln zu halten, hat Hanna Pistorius beobachtet. Sie ist oft mit einem ihrer Kinder im Anhänger unterwegs. Ihr bereiten auch die Seitenstraßen Probleme oder genauer das dort vielfach zu findende Kopfsteinpflaster. „Da fährt es sich einfach nicht gut“. Wie ihre Vorredner findet auch sie, dass in Hohen Neuendorf und Oberhavel generell deutlich mehr fürs Rad getan werden kann und muss. Und alle hoffen, dass die gesetzte – wenn auch kleine – Protestnote Beachtung an den richtigen Stellen findet. Letzendlich geht es um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und auch wenn alle genannten Personen mit dem Rad teilnahmen, kennt jeder von ihnen auch die Sicht aus dem Auto. Als Radler ärgere man sich jedoch deutlich öfter über Autos als umgekehrt, sagten sie übereinstimmend.

Von Björn Bethe