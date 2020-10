Hohen Neuendorf

Es regnet und das Thermometer zeigt zehn Grad. Trotzdem sitzen vier junge Mädchen nicht gerade dick angezogen auf den Treppen im Graffiti bemalten Tunnel zur S-Bahn an der Bahnstraße in Hohen Neuendorf. Es ist gegen 17.30 Uhr. Im dunklen Tunnel stinkt’s nach Urin. „Wir haben in Hohen Neuendorf eigentlich keinen richtigen Ort, an dem wir mal chillen können“, sagt ein Mädchen. Das Freizeitzentrum CORN in Birkenwerder ist zu weit und im Wasserwerk sind meistens Eltern mit ihren Kindern“, meint eine andere Jugendliche. Alle vier mögen ihren Namen nicht sagen.

Vielfältige Angebote, aber auch Hortkinder

Zwar gibt es im CORN ein vielseitiges Angebot mit Computer-AG, Feuershow-AG, Bandraum, Billard und Bowling, aber seit Herbst 2017 werden an dem Standort auch Hortkinder der 4. Klassen betreut. „Erzieherisches Fachpersonal steht bei der Nachmittagsgestaltung mit Rat und Tat zur Seite“, ist auf der Homepage zu lesen – ein Umstand, den viele ältere Jugendliche wohl eher mit Skepsis sehen. Auch das Kinder- und Jugendzentrum Wasserwerk in Hohen Neuendorf in Trägerschaft von ALEP e.V. ist laut Homepage für Kinder ab zehn Jahren und junge Erwachsene da. „Ich war einmal da. Aber da waren nur Kinder. Da bin ich gleich wieder abgehauen“, sagt ein Mädchen, das mit auf der Tunnel-Treppe sitzt.

„ Hohen Neuendorf macht viel für die Kita-Kinder, die Vorschul-Kinder und die jüngeren Schüler bis 13. Aber aus meiner Sicht nichts Attraktives für die älteren Jugendlichen. Im Wasserwerk sind Kapazitäten, die aus meiner Sicht aber nicht auf ältere Jugendliche abgestimmt sind“, findet Angela Morandi. Die gelernte Erzieherin hat mehrere Jahre in Berlin beim Träger Gangway e. V. als Streetworkerin gearbeitet. Vor fünf Jahren zog sie von Berlin nach Hohen Neuendorf und arbeitet jetzt in einer Kita. Mit Sorge sieht sie, wie die jungen Leute in der Stadt aufwachsen. „Ich bin abends oft mit meinem Hund unterwegs und sehe die Jugendlichen, wie sie auf den Bänken am Wasserturm sitzen, am Einkaufstempel Kaufland, vor der Stadthalle oder am Kistenplatz. Ich würde mir wünschen, sie hätten einen Ort, an dem sie ungestört bei jeder Jahreszeit ihre Freizeit verbringen können.“

Das finden auch die sechs jungen Leute am Skaterplatz. Auch sie sitzen trotz Regen auf Holzbänken um einen angekokelten Tisch. Darauf liegen Chips, Zuckerwatte im Becher und anderer Süßkram. „Wir sind eigentlich immer hier nach der Schule, um ein bisschen abzuhängen“, sagt ein Jugendlicher. Spät abends sei bei älteren Jugendlichen auch Alkohol und Drogen Thema. Und ein Mädchen ergänzt: „Es wäre cool, wenn wir hier am Skaterplatz ein Dach über Tisch und Bänken hätten. Wenn es kälter wird, ziehen wir uns einfach dicker an. Aber mit einem Dach über den Kopf wäre es bei Regen hier cooler.“ Ein anderer Jugendlicher ergänzt: „Ein Sichtschutz zur Straße wäre auch wünschenswert. Am obercoolsten wäre irgendwo ein Ort zum Chillen, wo wir ungestört sind.“

Nicht mit erhobenem Zeigefinger mahnen

Kritikern fällt da wohl gleich der Pavillon in Leegebruch ein, wo Müll und Lärm der Jugendlichen immer wieder für Ärger sorgen. Auch Drogen und zuviel Alkohol würde konsumiert. „Aber Fakt ist, dass die jungen Leute einen eigenen Ort brauchen“, findet die Ex-Streetworkerin. Ihr sei wichtig, dass sie nicht mit erhobenem Finger mahnen will, sondern die Sensibilität der Stadt für die jungen Leute schärfen will. „Ich habe in Berlin erlebt, was aus Jugendlichen werden kann, wenn sie nicht aufgefangen werden“, sagt Angela Morandi. Sie vermisse in der Stadt auch Ansprechpartner, wo sich junge Leute (aber auch Eltern) mit Problemen hinwenden können. „Aufklärung rund um Drogen ist ein ganz wichtiges Thema“, findet sie. Aufklärung zum Beispiel zu Fragen wie: Was passiert, wenn man Drogen nimmt oder wenn man mit Drogen erwischt wird? Auch Tipps, was „abgeht in der Stadt“ vermisse sie. „Mir ist wichtig, dass die jungen Leute einen Ort haben, wo sie sich zurückziehen können, der natürlich auch begleitet werden und dazu dienen soll, dass die Jugendlichen mit ihren Ängsten und Sorgen, Erfahrungen ernst und überhaupt wahrgenommen werden. Junge Leute brauchen einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, keinen, der sich mit erhobenen Zeigefinger präsentiert.“ Alle Themen sollten ohne Ängste von den jungen Leuten angesprochen werden können. „Die Jugendlichen müssen aus meiner Sicht mit ihren Bedürfnissen von der Stadt mehr wahrgenommen werden und das geht nur, wenn man weiß, wo den jungen Leuten der Schuh drückt.“

Die Erzieherin hat sich vorgenommen, bei einer der nächsten Bürgersprechstunden bei Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) vorbeizuschauen. Vielleicht findet sich zugunsten der jungen Hohen Neuendorfer ja doch noch ein warmer Ort, wo sie ungestört auch bei Regen chillen können, ohne andere zu stören und nass zu werden.

