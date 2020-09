Hohen Neuendorf: Kind angefahren und abgehauen

Hohen Neuendorf

An einem Kreisverkehr in der Waldstraße wurde am Montag (14. September) gegen 14.45 Uhr offenbar ein zwölfjähriger Junge von einem bislang unbekannten Auto angefahren. In Begleitung seiner Mutter kam das Kind am Nachmittag ins Polizeirevier und meldete den Zusammenstoß.

Der Zwölfjährige war mit einem Fahrrad gefahren und dabei von einem Pkw erfasst worden. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw soll weiter in Richtung Oranienburger Straße gefahren sein. Eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wurde aufgenommen.

Von MAZonline