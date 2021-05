Hohen Neuendorf

Die vier städtischen Normalladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten sollen weiterhin von der Stadt selbst betrieben werden. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung in jüngster Sitzung bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung. Der Ladestrom ist an diesen Säulen ab dem 1. Juli 2021 kostenpflichtig. Es wurde ein Betreibermodell gewählt, bei dem die Stadt Eigentümerin der Ladeinfrastruktur (LIS) bleibt, diese auf kommunalen Grundstücken errichtet und eigenständig betreibt. Für die technische Betriebsführung, die Abrechnung mit den Ladekartenbetreibern, der Hotline sowie des technischen Betriebs und der Wartung der Ladepunkte wird der Dienstleister chargeIT beauftragt. Die zu erhebenden Gebühren (Ladestrompreis) setzen sich aus dem Arbeitspreis in Höhe von 0,30 €/kWh, dem Sockelbetrag von 0,50 €/Ladevorgang und einer Blockiergebühr von 0,50 €/h zusammen. Nach Ablauf einer einjährigen Pilotphase sei das Ergebnis zu evaluieren und den Ausschüssen für Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Stadtmarketing und Umwelt sowie Finanzen und Wirtschaft zur Beratung vorzulegen.

Von Helge Treichel