Hohen Neuendorf: „Mach-Mit-Fit“ geht in die zweite Runde

Hohen Neuendorf

Das kostenlose Sportangebot „Mach-Mit-Fit“ geht in die zweite Runde. Ursprünglich geplant war, die Veranstaltung auf dem Rathausvorplatz anzubieten. „Die aktuelle Corona-Eindämmungsverordnung erlaubt eine solche Veranstaltung auf öffentlichen Plätzen allerdings (noch) nicht. Daher nutzen wir die Ausnahmeregelung für öffentliche Sportplätze und werden das Mach-Mit-Fit nunmehr auf dem benachbarten Rudolf-Harbig-Sportplatz anbieten“, erläutert die für das Projekt zuständige Sachbearbeiterin Susanne Kübler. „Im letzten Jahr haben sich durchschnittlich 35 Teilnehmerinnen an der Outdoor-Sportstunde beteiligt. Auf dem Sportplatz können wir die geforderten Abstandsregelungen problemlos einhalten.“

Ab dem 14. Juni geht es los

Los geht es ab Sonntag, den 14. Juni um 10:30 Uhr auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz (Eingang Waldstraße neben der Stadthalle). Angeboten werden einfache sportliche Übungen bei Musik und an der frischen Luft von drei ausgebildeten Übungsleiterinnen aus Hohen Neuendorf. Die Teilnehmenden sind angehalten, die Auflagen aus der Eindämmungsverordnung sowie dem Hygienekonzept, insbesondere den Mindestabstand und die allgemeinen Hygieneregeln, einzuhalten. Wer mitmachen möchte, kommt einfach zur Trainingszeit vorbei. Bitte Turnschuhe, Sportbekleidung und Getränke nicht vergessen. Eine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Regen findet das Angebot nicht statt.

Anzeige

Das „Mach-Mit-Fit“ in Hohen Neuendorf wurde erstmals im vergangenen Jahr durchgeführt. Es geht auf eine Idee aus dem Bürgerhaushalt zurück. Aufgrund der positiven Resonanz beschloss die Stadtverordnetenversammlung eine Wiederholung in diesem Jahr. Geplant sind 18 Termine bis zum 11. Oktober jeweils am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline